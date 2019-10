Ähnlich hoffnungsschwanger war die westliche Interpretation der russischen Entwicklung nach 1989. Schritt um Schritt würden Reformen das Land modernisieren und näher an den Rest Europas heranrücken. Der Siegeszug des westlichen Modells würde die Russen mitreißen. Abweichungen vom rechten Wege müssten mit Verständnis und Geduld begegnet werden. Wie tief dieses Denkmuster sitzt, zeigt, dass selbst ein paar russische Militär-Interventionen später viele nicht glauben mögen, dass es sich nicht um Rückschläge handelt, sondern dass die Moskauer Führung etwas ganz anderes im Sinn hat: die Wiederherstellung großer Teile einer historischen Einflusszone. Seinen Widerstand gegen die „monopolare Welt“ und gegen die „Vereinigten Staaten, die ihre Grenzen in allen Sphären überschreiten“ würden, hat Russlands Autokrat Putin sogar öffentlich angekündigt, mitten in Deutschland, und zwar bei der Münchener Sicherheitskonferenz 2007. Man muss nur zuhören wollen.

Die Irrtümer von 1989 machten auch vor Mittel- und Osteuropa nicht halt. Es galt als sicher, dass die Länder des ehemaligen Warschauer Paktes dauerhaft im Hafen der liberalen Demokratie festmachen würden. Deshalb wurde der Beitritt dieser Staaten zu Nato und Europäischer Union überhaupt erst denkbar. Die Macht des Narrativs vom demokratischen Frieden war so stark, dass es fast 30 Jahre dauerte, bis eine andere Interpretation der Ereignisse von 1989 auch nur ernst genommen wurde: dass nämlich 1989 in diesen Staaten nicht zuvörderst ein Triumph westlicher Werte war, sondern primär eine „Revolution der nationalen Emanzipation“ – also eine Befreiung der kleineren Nationen vom Sowjetimperialismus. So beschreibt es Branko Milanovic, der ehemalige Chefvolkswirt der Weltbank.

Das "Liberale" der Demokratie sahen viel skeptisch

Seit Jahrhunderten hatten die Mittel- und Osteuropäer für Nationalstaaten in ethnisch homogenen Siedlungsgebieten gefochten. In drei Schritten (1918, 1945 und 1989) waren diese Staaten schließlich entstanden. Marktwirtschaft und Demokratie mochten die Bürger nach 1989 gern akzeptieren, weil beides als Voraussetzung der Prosperität galt; genauso den Nato-Beitritt, weil der Sicherheit vor Russland verhieß. Ethnische Heterogenität, Minderheitenschutz und damit den „liberalen“ Teil der Demokratie, sahen nicht wenige aber angesichts der Gründungsgeschichte ihrer Staaten skeptisch. Durch die einseitige Deutung von 1989 wird Europas west-östliche Kontroverse über die Flüchtlingsaufnahme nach 2015 jedenfalls besser erklärbar.

Selbst eingefleischte Nationalisten, schreibt Milanovic, sprachen 1989 „die Sprache der Demokratie“, weil sie dadurch „für große Ideale zu kämpfen schienen, nicht für kleinkarierte ethnische Interessen“. In dieser Gruppe finden sich Viktor Orbán und Jaroslaw Kaczynski, heute die starken Männer Ungarns und Polens. Ihr Wandel von Freiheitskämpfern zu antiliberalen Nationalisten wird so nachvollziehbar. Viel Wandel war da nämlich nicht. Sie sahen in der liberalen Demokratie niemals das politische System ihrer Träume; es war eine Wahl aus Zweckmäßigkeit. Die Zahl der Unterstützer einer liberalen Weltaneignung schien in Mittel- und Osteuropa nach 1989 nur deshalb so groß zu sein, weil sie sich in einem Bündnis mit national gesinnten Kräften befanden.

Zur Abwechslung auf der richtigen Seite

Die Wellen, die das annus mirabilis 1989 im Westen auslöste, sind heute verebbt und mit ihnen der Glaube an die eigene Kraft. Kaum ein Land tut sich mit dieser Wende der Weltläufe schwerer als Deutschland, und zwar nicht nur, weil kaum ein Land seit 1989 so sehr vom status quo profitiert. Der Fall der Mauer war für Deutschland mehr als ein glücklicher Moment, der die nationale Einheit in Freiheit und Demokratie ermöglichte. Deutschland stand zur Abwechslung auf der richtigen Seite der Geschichte. Und die Geschichte schien sich der liberalen Demokratie zuzuneigen. Wie der Diplomat Thomas Bagger nachgezeichnet hat, schien Politik nur noch die Aufgabe zu haben, den unausweichlichen Gang der Geschichte zu begleiten und diesen ebenso wünschenswerten wie „unveränderbaren Prozess zu verwalten“. Großer Entscheidungen bedurfte es unter diesen Umständen nicht. Vieles würde sich ganz von selbst in die richtige Richtung entwickeln.

Deutschland war umzingelt von Freunden. Es war nicht mehr zu groß für Europa, jedenfalls nicht für das gemeinsame Europa der EU, und nicht mehr zu klein für die Welt, jedenfalls nicht für die Nato-Welt. Die deutsche Frage schien gelöst; sie hatte sich geradezu aufgelöst im demokratischen Frieden. Die glückliche Nation konnte nun nach Herzenslust Friedensmacht sein, sich dem Geschäftemachen und dem Sozialstaatsausbau widmen. Nicht Deutschland würde sich ändern und anpassen müssen, andere würden das tun müssen: Mittel- und Osteuropa, Russland, China, irgendwann der Nahe Osten.

Wenn Menschen aber davon ausgehen, dass alles gut wird, egal, wie sie handeln, dann fehlt, wie der Yale-Historiker Timothy Snyder schreibt, der „Sinn für Verantwortung“. Genau das ist das deutsche Problem, das sich während der glücklichen Jahre nach 1989 herausgebildet hat.

Schon wieder dieser Geist der Passivität

Verantwortung haben die Deutschen überwiegend in jenen Feldern internationaler Politik übernommen, die innenpolitisch populär waren und dem eigenen weichgezeichneten Selbstbild entsprachen. Gemeinhin übernahm die Bundesrepublik „einen Beitrag“ zur Lösung eines Problems, oft nur einen kleinen. Größere Entschiedenheit war ja auch gar nicht sinnvoll, da die Welt und ihre Probleme ohnehin zu groß waren für das kleine Deutschland und anderen, allen voran den Vereinigten Staaten, weit größere Mittel zur Verfügung standen.

30 Jahre lang pflegten die Deutschen ihre lineare Erwartung an das Kommende. Ihre Zukunftswünsche schienen glücklich mit dem Gang der Geschichte zu harmonieren. Nun, da es der Geschichte beliebt, eine andere Richtung einzuschlagen, wähnt man sich offenbar erneut in der Hand ebenjener Geschichte. Warum plötzlich glauben, man könne die Zeitläufte beeinflussen, ja, ihren Kurs ändern? Warum annehmen, das eigene Gewicht machte einen Unterschied? Warum nun plötzlich Handlungsmacht und Handlungsverpflichtung annehmen?

So wird erklärlich, warum die Annahme in Deutschland so verbreitet ist, man sei nun einer neuen, von Trumps Amerika geprägten Ära ausgeliefert. Und dieser neue Mainstream des Nationalismus werde den politischen Westen und die liberale internationale Ordnung hinfort spülen – so als sei das alles unvermeidbar und vorgezeichnet und nicht beeinflussbar durch eigenes Handeln; so als sei der Versuch zum Scheitern verurteilt, gerade im Moment der nationalistischen Versuchung mehr Westen zu produzieren statt nur Westen zu sein. In diesem Geist der Passivität spiegelt sich neuerlich eine lineare Zukunftserwartung, nur diesmal nicht als Glücksverheißung, sondern in Form einer Jeremiade über die Zukunft.