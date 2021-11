Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einer „großen Wucht“ der vierten Corona-Welle gewarnt. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird die vierte Welle viel Leid bringen“, mahnte auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Mittwoch in Berlin zu Vorsicht.

Mit Hinweis auf die stetig steigende Zahl der Corona-Intensivpatienten und Todesfälle sprach der Impf-Experte des Berliner Uni-Klinikums Charité, Leif Erik Sander, von einer „sehr kritischen Phase der Pandemie“.

Wie Spahn forderten auch Wieler und Sander eine breit angelegte Booster-Kampagne für Auffrischimpfungen. Ob es zu dem von Spahn und dem Kanzleramt geforderten Spitzentreffen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie in den nächsten Tagen kommen wird, blieb allerdings wegen des Widerstands einiger SPD-Länder unklar.

Lothar Wieler hat ein weiteres Mal Ungeimpfte dazu aufgefordert, sich doch noch impfen zu lassen. Ziel der Impfungen sei es, möglichst viele Menschen vor Tod und schweren Verläufen zu schützen. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird uns das viel Leid bringen“, sagt er. Aktuell seien aber beispielsweise in der Gruppe der Über-60-Jährigen rund 3,2 Millionen Menschen nicht geimpft.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stemmt sich weiterhin gegen eine Impflicht von Beschäftigten in Pflegeheimen. „Es ist schon ziemlich viel Spannung im Land beim Thema impfen. Diese Spannungen dürfen nicht zu Spaltungen führen“, sagte er am Mittwoch in Berlin. Er sei besorgt, dass sich bei einer Impfplicht für Arbeitende in Pflegeberufen sich diese dann aus der Branche verabschiedeten. „Dann haben wir ein Problem: Wenn dann ein Gespräch gar nicht mehr möglich ist, dann entstehen Verhärtungen.“ (Reuters)