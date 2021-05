Bild: Manar Shahin/Imago

Palästinenser wollen in Berlin demonstrieren In Berlin wollen am Samstag angesichts der Gewalteskalation in Nahost verschiedene Palästinensergruppen auf die Straße gehen. Die Polizei sei vorbereitet und angemessen aufgestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Laut Polizei beziehen sich die Demonstrationen in Neukölln und Kreuzberg auf den Nakba-Tag (deutsch: Katastrophe), an dem an Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels erinnert wird. Die israelische Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948, die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai.



In dem zugespitzten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) der jüdischen Gemeinschaft in der Hauptstadt einen „bestmöglichen Schutz“ zugesichert. Zugleich verurteilte Geisel erneut antisemitische Bedrohungen. „Wir treten jeder Form von Antisemitismus und Israelfeindschaft entschieden entgegen.“ Flaggen zu verbrennen, sei kein Akt der Meinungsäußerung, sondern eine Straftat der Hasskriminalität. Dies werde hart verfolgt, so Geisel. „Das gilt insbesondere auch bei Versammlungen, wo wir wie immer genau hinschauen.“



Am Samstag soll ein erster palästinensischer Demonstrationszug zuerst ab 13 Uhr vom Hermannplatz zum Rathaus Neukölln führen; angemeldet sind 150 Teilnehmer. Um 15Uhr geht es um den „Tag der politischen Gefangenen Palästina“, ebenfalls vom Hermannplatz zum Rathaus Neukölln, mit 80 Teilnehmern. Ab 16 Uhr soll eine Demonstration mit 250 angemeldeten Teilnehmern vom Oranienplatz zum Hermannplatz gehen. Gefordert wird in einem Aufruf der Kampf für „ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer“, also auf dem heutigen Staatsgebiet Israels. (dpa)