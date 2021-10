Die meisten Mitglieder der CDU-Spitze gehen wortlos in die Parteizentrale oder fahren gleich in die Tiefgarage. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt stehen. „Es müssen alle Funktionen neu gewählt werden“, fordert Kretschmer – und zwar noch für dieses Jahr. Gemeint sind das gesamte Parteipräsidium und der Bundesvorstand der CDU, jene Gremien also, die an diesem Montag darüber beraten, wie es weitergehen soll nach der historischen Wahlniederlage der Union. Neben Kretschmer drängen auch andere führende CDU-Politiker auf eine komplette Neuaufstellung der Partei.

Mahnende Worte hatte es am Vorabend vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert gegeben, der heute die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung leitet. Lammert kritisierte, dass einige in der Partei Schnelligkeit für noch wichtiger hielten als die „sorgfältige Aufarbeitung“ einer grundlegend neuen Lage für die Union. Nach der Wahlniederlage sei „geradezu ein Tsunami durch die Partei gefahren.“ Manche meinten jetzt schon genau zu wissen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleiben könne. Doch es lohne sich, für den „vermeintlichen Räumungsverkauf“ darüber nachzudenken, ob sich nicht noch das ein oder andere wertvolle Stück finden lasse.

Laschet will den Prozess moderieren

Parteichef Armin Laschet hatte vergangenen Donnerstag seine Bereitschaft zum Rückzug verkündet. Doch bislang war unklar, wie es jetzt genau weitergehen soll. An diesem Montag will Laschet nun seine Vorstellungen für einen Sonderparteitag erläutern, der die Erneuerung der Partei einleiten soll. Den Prozess für die Suche nach seinem Nachfolger will er selbst moderieren. Laschet strebt dabei eine einvernehmliche Lösung ohne Personalstreitigkeiten an. In der Partei halten das viele aber für einen frommen Wunsch.

Diskutiert wird vor allem darüber, die Basis stark mit einzubinden. „Keine Last, sondern aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit“ sei das, sagt Kretschmer. Ob das über einen Mitgliederentscheid oder auf einem anderen Wege geschehe, müsse man beraten. „Niemand sollte den Eindruck erwecken, als könne man die Parteibasis jetzt beiseite schieben.“ Damit setzte sich Kretschmer von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ab, der sich dafür ausgesprochen hatte, die Personalentscheidungen einem Parteitag zu überlassen. Die Forderungen nach einer Einbindung der Basis waren bereits in der vergangenen Woche lauter geworden.

AKK stichelt gegen Merz

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans erinnert beim Hineingehen ins Konrad-Adenauer-Haus noch einmal an den Rückzug der Minister Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer zugunsten jüngerer Abgeordneter. Notwendig sei jetzt ein „neuer Sound“ der CDU. Dazu gehöre eine moderne Familienpolitik, aber auch eine moderne Klimapolitik, die mit dem „Mythos“ aufräume, dass Klimaschutz nichts koste.

Altmaier und Kramp-Karrenbauer hatten ihren Rückzug als Vorbild für eine generelle Verjüngung der Partei bezeichnet. Kramp-Karrenbauer zielte dabei namentlich auf Friedrich Merz. Die Partei sei jetzt in einer Situation, „in der man nicht nur schreiben darf, das 'CDU' müsse größer geschrieben werden als das Ich, sondern man muss es auch tun“, hatte sie am Samstag gesagt. Das griff nahezu wörtlich einen Tweet des 65-Jährigen auf „Ich hätte gerne, dass wir die drei Buchstaben #CDU größer schreiben als die Buchstaben ICH“, hatte Merz geschrieben.