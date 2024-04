„Wer meint, er kann mich bremsen, wird mich noch kennenlernen“ Berlins Regierender Bürgermeister Wegner macht Kampfansage zur Schuldenbremse

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will in der innerparteilichen Auseinandersetzung um eine Reform der Schuldenbremse nicht nachgeben. „Ich erwarte auch von meiner eigenen Partei einen Weg, die Schuldenbremse zu reformieren“, sagte er am Donnerstag beim politischen Frühstück der Berliner Wirtschaftsgespräche.