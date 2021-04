Sitzung steht am Kipppunkt

Kleine Analyse zum Stand der Dinge: Der Montag scheint nicht gerade Armin Laschets Glückstag zu sein – der heutige ist von der Gefühlslage her eine Kopie des vergangenen für ihn. Erst wähnt er sich auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur, dann kippt es ins Gegenteil. Vor einer Woche hatte er sich eine klare Empfehlung des Bundesvorstands abgeholt, und kündigte an, noch am gleichen Tag mit CSU-Chef Markus Söder die K-Frage zu klären. Der dachte aber nicht daran, das so zu akzeptieren. Stattdessen forderte er, breiter in die CDU reinzuhorchen. Damit entfachte Söder das aktuelle Durcheinander bei der größeren Schwesterpartei – denn die gerufene Basis gab ein klares Signal: Wir wollen eher Söder.

Dieser forderte nun an diesem Montag, die Entscheidung doch in die Hände des CDU-Vorstands zu legen. Zugleich aber sollte die Stimmung in Fraktion und Basis berücksichtigt werden. Deshalb wollte Laschet mit einem Beschluss Fakten schaffen, bevor ihm eine Abstimmungsniederlage morgen in der Bundestagsfraktion drohen könnte. Nachdem es nun zunächst so aussah, als ob der Laschet-Plan aufgehen könnte, steht die Sitzung am Kipppunkt. Schon jetzt ist klar: Kann Laschet trotz Warnungen und Widerstände, etwa von Reiner Haseloff, Peter Altmaier oder Norbert Röttgen, eine Mehrheit organisieren – könnte es ein Pyrrhussieg sein: Denn die Basis und Bundestagsabgeordnete dürften morgen Sturm laufen. (Georg Ismar)