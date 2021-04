Er hängt ein Bild eines älteren Mannes auf, es ist sein Vater, der vergangene Woche mit 86 Jahren an Covid-19 gestorben ist. May fängt an zu zittern, dann kommen die Tränen: „Er hat keinen Impftermin in Sachsen-Anhalt bekommen.“





Immer wieder hingen wir in der Hotline fest. May ist seit 2002 in der CDU. Er hängt ein Poster mit einem Bild seines CDU-Mitgliedsausweises auf. Darüber klebt der Schriftzug: „Ein Toter zu viel, das war es mit der CDU“.





„Da draußen sterben die Menschen und hier machen sie Hahnenkämpfe“, sagt er. Und mit Blick auf das Auskungeln von Kandidaten, sagt er, für die Europawahl habe man Manfred Weber als Spitzenkandidaten gewählt, dann wurde plötzlich Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin. „Das ist eine Katastrophe, was sie dann angestellt hat bei der Impfstoffbeschaffung.“

Dann will May beim Pförtner drinnen im Adenauer-Haus seinen CDU-Ausweis mit der Nummer 5255-0-03842 abgeben. Aber der Pförtner schickt ihn wieder nach draußen: Müssen Sie bitte schriftlich einschicken oder online kündigen.

Es spricht sicher für den Menschen Armin Laschet, dass er, als er davon erfährt, sich nach Angaben des CDU-Sprechers persönlich knapp 20 Minuten Zeit nimmt, um sich Mays Schicksal anzuhören, obwohl er gerade um seine politische Karriere kämpft. Laschet habe ihn am Ende gebeten, den Ausweis nicht zurückzugeben, sondern die Entscheidung nochmal zu überdenken – was er nun wohl auch machen will. (Georg Ismar)

Jenseits des Machtkampfes der Union ist das heute eine der Szenen am Konrad-Adenauer-Haus: Ewährend drinnen CDU-Chef Armin Laschet um seine Kanzlerkandidatur kämpft.