Russische Truppen um Isjum formieren sich neu, keine ukrainischen Gegenangriffe in Charkiw

Russische Streitkräfte haben sich nach Angaben des Instituts for the Study of War (ISW) in der Nähe der Stadt Isjum neu formiert. So sollen laut ISW die Offensiven im Osten des Landes Richtung der Städte Slowjansk und Barwinkowo, also in Richtung Westen, fortgesetzt werden. Bisherige kleinere Angriffe blieben erfolglos.

In den besetzten Regionen um Cherson und Charkiw haben ukrainische Truppen keine größeren nennenswerten Operationen in der von der Ukraine erklärten Gegenoffensive gestartet. Um Charkiw konzentrieren sich russische Truppen nach Angaben des ISW darauf, die Rückeroberungen an der internationalen Grenze zwischen dem ukrainischen Charkiw und dem russischen Belgorod zu verhindern. Die ukrainischen Gegenangriffe waren gerade nahe Charkiw in den vergangenen Wochen erfolgreich. Das geht aus Berichten beider Seiten hervor. (Helena Wittlich)