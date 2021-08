Eigentlich wollten sie sich erst wieder Ende August treffen. Eine längere Gipfelpause schien auch vonnöten. Nicht immer waren die Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin, in denen seit Beginn der Pandemie die Corona-Politik besprochen und beschlossen wird, ganz harmonisch.

Im Frühjahr, nachdem Angela Merkel ihre „Bundesnotbremse“ zum Stoppen der dritten Welle durchgeboxt hatte, schien es so, als ob alle Seiten dem Sommer mit Erleichterung entgegensähen. Auf ein Wiedersehen im September, lautete das unausgesprochene Motto. Doch das Steigen der Infektionszahlen macht nun ein früheres Treffen nötig.

Wie es im Herbst mit der Virusbekämpfung weitergehen soll, in der Frage herrscht jedoch keineswegs völliger Konsens. Immerhin besteht eine Übereinstimmung, die Maßnahmen (die ja immer noch bis zu teilweisen Lockdowns reichen könnten) nicht mehr allein an die Infektionszahlen, also die Sieben-Tage-Inzidenz zu binden.

Bei der Ende Juni ausgelaufenen „Bundesnotbremse“ galt ein Maßnahmen-Automatismus bei einer Inzidenz von mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen – immer auf der Ebene der Stadt- und Landkreise. Das Infektionsschutzgesetz sieht zudem erste allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen schon bei Inzidenzen von 35 und 50 vor.

Doch ist dieses Stufenmodell wegen der relativ hohen Impfquote fragwürdig geworden. „Wir benötigen ein abgestimmtes Vorgehen, das die Verhältnismäßigkeit wahrt – darauf haben uns zuletzt auch die Gerichte immer wieder hingewiesen“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem Tagesspiegel.

So hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vorige Woche entschieden, „dass im Hinblick auf das Fortschreiten der Immunisierung der Bevölkerung und der damit verbundenen weitgehenden Beschränkung des Infektionsgeschehens auf weniger vulnerable (jüngere) Gruppen eine Anpassung der Schwellenwerte an die geänderte Sachlage erforderlich sei“. Auf Grundlage der derzeit geltenden Schwellenwerte „könnten schwerwiegende Grundrechtseingriffe nur noch für einen kurzen Übergangszeitraum gerechtfertigt werden“.

Im Kreis der Länderchefs wird seit Wochen darauf gedrungen, auch die Klinikbelegung als Kriterium in eine mögliche bundesweite Regelung aufzunehmen. Und zwar in doppelter Hinsicht: Corona- Fälle, die im Krankenhaus landen, und zusätzlich noch die Belegung auf den Intensivstationen. Allerdings gilt die Inzidenz als vorauslaufender Wert nach wie vor als wichtiges Kriterium – nicht zuletzt das Robert-Koch-Institut hat in den internen Beratungen in der vorigen Woche darauf gedrungen. Aber als alleiniger Maßstab hat die Inzidenz „ausgedient“, wie es CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt formuliert.

Bundesweites Ampelsystem?

Ob es demnächst auch ein bundesweites Ampelsystem geben wird, das sich an solchen Parametern orientiert (wie in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern), hat sich am Sonntag noch nicht abgezeichnet.

In einer künftigen Maßnahmenregel könnten auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen: etwa der regionale Impffortschritt oder auch eine Differenzierung nach Altersgruppen. Darauf hat Berlin in den Beratungen Wert gelegt. Aber auch die Einstufungen „3G“ und „2G“. Damit ist gemeint, ob der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungen oder der Gastronomie allen Geimpften, Genesenen und Getesteten möglich ist, oder ob Getestete außen vor bleiben.

Die meisten Länderchefs wünschen sich von der Runde am Dienstag ein Signal, um die Impfbereitschaft nach den Ferien nochmals in Schwung zu bringen. „In der Ministerpräsidentenkonferenz müssen wir besprechen, wie wir noch mehr Menschen zum Impfen motivieren können, um einen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter zu vermeiden“, sagte der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Impfen ist und bleibt unser wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Pandemie.“

Aber bis zuletzt gab es unterschiedliche Auffassungen, wie das konkret aussehen könnte. Bayern oder Sachsen etwa hätten nichts dagegen, mit forschen „2G“-Regeln Getestete früher auszuschließen. Je mehr Geimpfte, desto weniger Lockdown, lautet die Devise.

Laschet für moderate Linie

Aber CDU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, ohnehin selten auf der Hardliner-Seite in Pandemiefragen, hat am Sonntag dagegengehalten. Er will keine Nachteile für Ungeimpfte. „Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen“, sagte er „Bild am Sonntag“.

Ähnlich sieht es Weil. „Ich halte die 3G-Regel für ein probates und angemessenes Mittel, um den Schutzstandard in besonders gefährdeten Bereichen hoch zu halten, also dort, wo beispielsweise viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.“ Allerdings ist es möglich, dass Schnelltests künftig nicht mehr genügen, sondern nur noch PCR-Tests.

Ein zweiter Ansatz ist, Tests generell nicht mehr kostenlos anzubieten. Das Kanzleramt denkt dabei offenbar an einen Termin Anfang Oktober. Im Länderkreis hat es wenig Ablehnung gegeben. Laschet ist dafür, und Weil auch.

Ungeimpfte hätten durch Tests weiterhin die Möglichkeit, gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilzunehmen. „Ich halte es ausdrücklich für richtig, dass Ungeimpfte ab dem Herbst ihre Tests selbst bezahlen müssen. Bis dahin hatte jeder die Möglichkeit, sich kostenfrei impfen zu lassen“, sagte der niedersächsische Regierungschef. Natürlich müssen Personen ausgenommen sein, die sich etwa aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Umgekehrt zeichnet sich ab, dass es zu keiner Testpflicht für Geimpfte kommen soll, wie sie die Veranstaltungsbranche wünscht.

Und auch für die Jungen wird es Ausnahmen geben. An den Schulen und Kitas soll zudem zum Start nach den Ferien verbreitet der „Lolli-Test“ angeboten werden – so wünscht es sich jedenfalls das Kanzleramt. Der ist bei Kindern und Eltern beliebter als der unangenehme Test durch die Nase. Aber da gibt es offenbar Logistikprobleme – ganz ohne Schnelltests wird es wohl auch im Herbst nicht gehen.