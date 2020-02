Gewählt ist erst einmal gewählt, das gilt auch in Thüringen – und zwar für den Landtag wie für den Ministerpräsidenten. Der heißt jetzt Thomas Kemmerich und ist von der FDP. Das deutet schon das Ungewöhnliche der Situation an. Der Ministerpräsident ernennt nach der Wahl sein Kabinett, um zu regieren, den Landtag braucht er, um Gesetze verabschieden zu lassen, die seine Regierung beschlossen hat.

Der Landtag, immerhin für fünf Jahre gewählt, kann natürlich auch als eigenständiger Gesetzgeber mit eigenen Gesetzentwürfen auftreten, wenn er von Fall zu Fall zu einer Mehrheit findet. Ob das funktioniert in Thüringen und wie lange, ist völlig unklar.

Doch was ist möglich, wenn es nicht klappt? Wie käme man zu der von der Unions-Führung sehr deutlich und auch von FDP-Chef Christian Lindner eher etwas schlingernd ins Gespräch gebrachten Neuwahl?

Der Landtag kann sich nach dem Artikel 50 der Landesverfassung selbst auflösen, wenn zwei Drittel der Mitglieder (also aller Abgeordneten) das beschließen, auf Antrag von mindestens einem Drittel der Abgeordneten.

Die AfD könnte das Vorgehen also nicht blockieren, sie hat ein knappes Viertel der Mandate. Allerdings dürfte es nicht ganz schnell dazu kommen, denn zunächst werden sich die Fraktionen wohl schon mit der Frage beschäftigen, ob es nicht ohne Neuwahl weitergehen könnte.

Neuwahl = Unwägbarkeiten

Immerhin gibt es da Unwägbarkeiten. Zum Beispiel für die FDP, die ja schon äußerst knapp in den Landtag einzog und nun bei einer vorgezogenen Wahl ein gewisses Risiko eingehen würde. Andererseits: Auch die FDP bräuchte man für das Zweidrittel-Quorum nicht. Doch gilt im Grunde für alle Parteien außer der AfD, dass eine schnelle Neuwahl sich zwar leicht fordern lässt, aber die Mutmaßungen über mögliche Folgen den Mut wieder sinken lassen.

Eine mögliche Konsequenz: Die Rechtspopulisten werden stärker als bisher. Was dann das Spiel im Landtag danach noch schwieriger machen könnte. Kein Wunder also, dass die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag das Ansinnen aus der Bundesführung erst einmal abgelehnt hat.

Kaum gewählt, schon Vertrauensfrage?

Andererseits kann der Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellen. Bekommt er dafür nicht die Mehrheit aller Mitglieder des Landtags, kommt es zu Neuwahlen, wenn das Parlament nicht binnen drei Wochen einen neuen Regierungschef wählt. Aber tut ein Regierungschef das so kurz nach seiner Wahl, mit dem möglichen Ausgang, dass nicht nur seine Amtszeit verdammt kurz wäre, sondern seine Partei bei der Wahl wieder aus dem Parlament fliegen könnte?

Und was wäre, im Falle er täte es doch, wenn sich binnen drei Wochen plötzlich eine Mehrheit für einen neuen Ministerpräsidenten ergäbe? Immerhin hat Bodo Ramelow am Mittwoch im dritten Wahlgang zwei Stimmen mehr bekommen, als Linke, SPD und Grüne Abgeordnete haben. Gewählt würde geheim.

Möglich ist auch, dass der Landtag dem Ministerpräsidenten das Misstrauen ausspricht – was allerdings gebunden ist an die gleichzeitige Wahl eines Nachfolgers mit Mehrheit der Mitglieder. Mehr steht nicht in dem Verfassungsartikel. Ein Fünftel der Abgeordneten oder eine Fraktion kann den Antrag stellen. Es sieht aber nicht so aus, als ob das der Ausweg wäre.