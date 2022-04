Russische „Großoffensive” bringt nur kleinere Gewinne

Die angekündigte Großoffensive im Osten der Ukraine bleibt bisher aus, wie die polnische Militärberatung Rochan Consulting und das amerikanische Institut for the Study of War (ISW) übereinstimmend berichten. US-Verteidigungsbeamte sollen diese Einschätzung teilen und beschreiben die kleineren Gewinne als „Vorspiel” eines groß angelegten Angriffs. Kleinere Fortschritte machten russische Streitkräfte laut ISW unter anderem mit dem Vorstoß in die Städte Rubischne und Popasna und ihrer teilweisen Eroberung.

Die russischen Streitkräfte setzten ihre größeren Angriffe mit Luftunterstützung fort. Vor allem würden sie jedoch weiterhin die erforderlichen Logistik- und Kommandokapazitäten für eine Großoffensive aufbauen. Das ISW warnt vor einer möglichen Rekrutierung von ukrainischen Staatsbürgern für das russische Militär und beruft sich dabei auf den ukrainischen Militärgeheimdienst GUR. Russische Besatzungstruppen würden in den besetzten Gebieten Saporischschja und Cherson Pseudo-Referenden planen, um eine Zwangsmobilisierung zu organisieren.

Besonders im Hinblick auf die Feierlichkeiten am 9. Mai anlässlich des „Tags des Sieges” der Sowjetunion über den deutschen Faschismus könnte Russland „schnelle und energische” Militäroperationen durchführen, so das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Das zeigt sich auch in Plänen für eine Parade am 9. Mai in Mariupol, die es anscheinend gibt. Die Analysten von ISW gehen davon aus, dass an diesem Tag der Sieg über die Hafenstadt verkündet werden soll. (Farangies Ghafoor)