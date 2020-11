Die Aufmerksamkeit legen die meisten Wahlforscher auf zehn US-Bundesstaaten, die laut den Umfragen weder klar für die Demokraten noch für die Republikaner stimmen werden.

Im Blick sind dabei vor allem die Bundesstaaten Florida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Arizona und Wisconsin. Wie die Wahl in den Swingstates läuft, erfahren Sie hier.

Florida - 29 Wahlleute - Stimmen werden ausgezählt

In Florida sind die Wahllokale geschlossen und die Auszählung läuft. Zwei Drittel der Stimmen sind ausgezählt. Donald Trump gewann den Staat vor vier Jahren nur knapp. Wie erwartet ist das Rennen extrem eng, wie 2016 entwickelt sich ein Wahlkrimi.

Georgia - 16 Wahlleute - Stimmen werden ausgezählt

Auch in hier wird derzeit schon ausgezählt. Möglicherweise wird auch dieser konservative Südstaat nach 28 Jahren republikanischer Dominanz zu einem Swing State. Die Demokraten hoffen schon lange darauf, sich die 16 Stimmen hier zu holen – der letzte, dem das gelang, war der Südstaatler Bill Clinton 1996. Auch in Georgia verschieben sich die demografischen Linien. Vor allem die Millionenmetropole Atlanta wächst: in den vergangenen zehn Jahren von 5,3 auf sechs Millionen Einwohner. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Atlanta ist schwarz, in ganz Georgia sind es knapp ein Drittel.

North Carolina - 15 Wahlleute

Eigentlich ist dieser Bundesstaat sehr konservativ. 2016 gewann ihn Trump auch. Doch nun könnte es knapp werden. Fast alle Szenarien seiner Kampagne sehen vor, dass er diesen Staat gewinnen muss, um seine Wiederwahl zu sichern. Hier gibt es 15 Stimmen zu holen. Zehn der vergangenen zwölf Präsidentschaftswahlen haben hier Republikaner gewonnen. Doch der Staat verändert sich nachhaltig, und ähnlich wie im Nachbarstaat Virginia zu Gunsten der Demokraten.

Ohio - 18 Wahlleute

Auch dieser Staat im Mittleren Westen der USA ging in den vergangenen sechs Wahlen immer hin und her. In den letzten Jahren wählten die Einwohner eher republikanisch. Hatte der Demokrat Barack Obama hier noch 2008 und 2012 gewonnen, holte sich Trump 2016 die 18 Wahlleute. Da Biden aber besser als Hillary Clinton bei der weißen Arbeiterschicht und älteren Wählern ankommt, hat er eine Chance.

Bisher wurde noch kein Republikaner Präsident, ohne in Ohio zu gewinnen. Und von dem Bundesstaat geht eine Signalwirkung aus: Verliert Trump Ohio, werden wohl auch andere, weniger konservative Staaten im Mittleren Westen an Biden gehen. Ohio könnte allerdings einer der Bundesstaaten sein, in dem das Ergebnis erst in den kommenden tagen feststeht, weil Briefwahlzettel hier auch noch nach dem 3. November eintreffen und ausgezählt werden können.

Michigan - 16 Wahlleute

Dieser Staat, den Trump 2016 überraschend gewann, neigt derzeit eher Biden zu. Auch hier kommt der demokratische Kandidat deutlich besser an als seine Vorgängerin. Dazu hofft er auf viel Unterstützung von Wählern in den Vororten und eine hohe Wahlbeteiligung der Schwarzen in Detroit. Hier stellt allerdings die Corona-Pandemie, von der Afroamerikaner besonders stark betroffen sind, eine große Unbekannte dar. 16 Wahlleute gibt es zu holen.

Wisconsin - 10 Wahlleute

Zehn Wahlleute will sich Biden hier sichern, nachdem Trump 2016 Wisconsin überraschend gewann. Die Umfragen sehen den Demokraten vorne, vor allem dank seines großen Vorsprungs in den Städten Milwaukee und Madison. Dafür sind die ländlichen Gegenden tiefrot.

Pennsylvania - 20 Wahlleute

Auch dieser wie Michigan und Wisconsin industriell geprägte Staat, der 2016 Trump zur Macht verhalf, neigt Umfragen zufolge Biden zu. Seine 20 Stimmen könnten am Ende den Ausschlag geben, wenn die Wahl knapp wird. Aber sie könnten spät eintreffen, denn die Briefwahlstimmen werden hier erst nach allen anderen ausgezählt.

Die Faustregel besagt: Biden, der hier 1942 in der Arbeiterstadt Scranton geboren wurde, muss in den Städten Philadelphia und Pittsburgh und ihren Vororten so hoch gewinnen, dass dies Trumps Sieg im sehr konservativen, ländlichen Teil des Staates aushebelt, wo die Begeisterung für den Amtsinhaber riesig ist. Auch Pennsylvania zählt zu den Staaten, die wegen der Briefwahlregelung erst in den kommenden Tagen und nicht in der Wahlnacht ausgezählt sein könnten.

Iowa - 6 Wahlleute

Trumps Sieg in diesem Agrarstaat war 2016 überragend – mit neun Prozentpunkten Vorsprung sicherte er sich die sechs Stimmen. Dass das Rennen in diesem konservativen Staat – nur in den Städten Des Moines, Cedar Rapids und Davenport liegen die Demokraten klar vorne – überhaupt knapp ist, die beiden liegen fast gleichauf, zeigt deutlich die Schwäche des Amtsinhabers.

Arizona - 11 Wahlleute

Auch im Grand Canyon State verändert sich die Demografie zugunsten der Demokraten. Auch in diesem eigentlich konservativen Staat warten die Demokraten auf die „Blaue Wende“ – und hoffen, dass es 2020 soweit ist. Schon 2018 gewann mit Kyrsten Sinema eine Demokratin das Senatsrennen, die Partei hofft darauf, dass dem ehemaligen Astronauten Mark Kelly in diesem Jahr Ähnliches gelingt. 2016 sicherte sich noch Trump die elf Stimmen in Arizona.

Texas - 38 Wahlleute

Texas ist kein klassischer Swing State. Das letzte Mal gewann hier 1976 ein Demokrat. Doch inzwischen zählen manche Beobachter den „Lone Star State“ zu den Staaten, in denen Biden ein Überraschungssieg gelingen könnte – mit 38 Wahlleuten stehen hier nach Kalifornien (55) die meisten Stimmen auf dem Spiel. Das es knapp werden könnte, liegt unter anderem - wie in Arizona - daran, dass die schnell wachsende Bevölkerung vor allem in den Metropolregionen um Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio und Austin diverser wird – und damit liberaler.

Ein Teil dieses demografischen Wandels geht auf die Zuwanderung von Latinos zurück. Aber konnte George W. Bush diese noch zu einem großen Teil an die Republikaner binden, so hat Trump mit seiner Anti-Einwanderungs-Rhetorik viel Schaden angerichtet. Ob es in diesem Jahr schon so weit ist, dass die Mehrheit kippt, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Käme es dazu, hätte Trump auf ganzer Linie verloren.

