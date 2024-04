Wiederaufbau der Ukraine Bundesregierung will deutsche Wirtschaft ins Boot holen

Die Zerstörung der Ukraine nimmt mit jedem Kriegstag größere Ausmaße an. Russland überzieht besonders Charkiw im Osten des Landes in diesen Tagen mit beispiellosem Raketenterror. Nach Ansicht von Militärexperten will Russland die Millionenmetropole unbewohnbar machen. Unverdrossen wird schon jetzt mit internationaler Hilfe aufgebaut, was wieder aufgebaut werden kann – im großen Stil kann das aber natürlich erst nach Kriegsende geschehen.