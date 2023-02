„Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit“ Arbeitgeber fordern längere Arbeitszeiten

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, fordert längere Arbeitszeiten - und mehr Lust auf Arbeit. „Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit“, sagte er dem Fachinformationsdienst „Table.Media“.

Die Realität sei: „Wir werden länger arbeiten müssen“. Eine gute Work-Life-Balance „bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin“, sagte Kampeter weiter.

In den Schulen müsse Leistung wieder eine größere Rolle spielen, forderte der Verbandsvertreter. „Leistung ist was wert. Mehr noch: Wir brauchen Leistung.“ Zugleich fordert Kampeter „Kitaplätze für alle“, denn in dieser Phase werden die Grundlagen gelegt.

Anfang Februar hatte die BDA ein Zehn-Punkte-Papier zur Verbesserung der Schulqualität vorgelegt. Darin hatte der Verband unter anderem ein systematisches Monitoring der Schulleistungen sowie eine intensive Begleitung von Jugendlichen mit schlechten Startchancen empfohlen.

Die Rente mit 63 nannte Kampeter nun eine „offenkundige Fehlleistung der Politik“. Je besser Ausbildung und Gehalt, desto früher verabschiedeten sich inzwischen Mitarbeiter in den Ruhestand.

In diesem Jahr würden 250.000 Beschäftigte abschlagsfrei in die Frührente gehen. „Dadurch verlieren wir viele hervorragende Mitarbeiter in den Betrieben“, sagte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete.

Nahles stellte Lebensphilosophie junger Generation infrage

Auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, hatte jüngst enorme Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt angesprochen. „Der Arbeitsmarkt verändert sich in Deutschland stärker als in anderen Ländern, weil wir ein massives demografisches Problem haben“, sagte Nahles der „Augsburger Allgemeinen“ am Montag.

Zugleich kritisierte sie die Lebensphilosophie vieler junger Menschen. „Fragen der Work-Life-Balance müssen neu ausgehandelt werden, wie meine Generation die Verteilung der Arbeit zwischen Frau und Mann in Familien neu ausgehandelt hat“, sagte Nahles. „Aushandeln heißt aber auch an die jüngere Generation gerichtet: Arbeit ist kein Ponyhof.“

Nahles forderte die Unternehmen zudem auf, Jugendlichen auch bei schwierigen Startbedingungen mehr Chancen auf Ausbildung und Arbeit zu geben. „Mein Appell an die Arbeitgeber lautet: Gebt auch nicht so idealen Bewerbern eine Chance“, sagte sie unter Verweis auf entsprechende Förderprogramme der BA. (AFP, Reuters)

