Obwohl das Ergebnis bei der US-Wahl noch aussteht und möglicherweise noch länger nicht klar sein wird, hat sich Amtsinhaber Donald Trump am Mittwochmorgen (MEZ) zum Sieger erklärt. Er kündigte zudem an, die noch laufende Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen lassen zu wollen.

Seine Aussagen stießen auf massive Kritik, sogar Anhänger der Republikaner zeigten sich irritiert über das Verhalten des Präsidenten.

„Wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte Trump vor Anhängern im Weißen Haus trotz des offenen Wahlausgangs. Der Amtsinhaber sprach von angeblichem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl.

Wörtlich sagte Donald Trump in der Rede im Weißen Haus: „Ich danke dem amerikanischen Volk für die überwältigende Unterstützung. Millionen von Menschen haben in dieser Nacht für uns gestimmt und eine sehr traurige Gruppe von Leuten versucht die andere Gruppe von Leuten zu entrechten – das werden wir nicht hinnehmen.“

Im Anschluss bezeichnete Trump das vorläufige Wahlergebnis als „phänomenal“ und zählte alle US-Bundesstaaten auf, die er gewann: Florida, Ohio, Texas und selbst Georgia und North Carolina, obwohl in letzteren beiden US-Staaten noch bis Mittwochnachmittag die Auszählung lief.

„Aber am wichtigsten“, sagte Trump bei der Rede, „gewinnen wir gerade Pennsylvania mit einer überwältigenden Zahl an Stimmen.“ Auch ein großer Teil der Wählerstimmen in Pennsylvania war bis Mittwochnachmittag nicht ausgezählt.

„Es ist beschämend für unser Land“

„Plötzlich ist alles zu einem Halt gekommen“, erklärte Trump, nachdem er vermeintliche Siege in diversen US-Bundesstaaten aufgezählt hat. „Das ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Es ist beschämend für unser Land. Wir haben uns für den Sieg der Wahl bereitgemacht. Offen gesagt, haben wir diese Wahl gewonnen. Wir haben diese Wahl gewonnen.“

Präsident Donald Trump zeigte sich von seinem Sieg überzeugt. Foto: Evan Vucci/dpa

Bis Mittwochnachmittag (MEZ) lag US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden bei den bisherigen Wahlergebnissen noch vor dem Amtsinhaber Trump. Trump fuhr mit den Worten fort, das Ziel sei nun, die „Integrität“ der Wahl zu sichern für das „Wohl der Nation“.

„Das ist ein sehr wichtiger Moment. Das ist ein großer Betrug an unserer Nation.“ Über Wochen hat Trump ohne jede Belege an der Rechtmäßigkeit der US-Wahl gezweifelt.

Briefwahlstimmen müssen noch ausgezählt werden

„Wir wollen, dass das Recht auf die angemessene Weise genutzt wird, deshalb werden wir vor den US-Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen aufhört.“ Mit letzterem bezieht sich Trump vermutlich auf die in vielen Bundesstaaten noch laufende Auszählung von Briefwahlstimmen. Briefwahlstimmen, die am Wahltag noch in der Post gestempelt wurden, zählen als gültige Stimmen.

Der Supreme Court ist das höchste Gericht in den USA, für das Trump während seiner Amtszeit drei neue Verfassungsrichter nominieren und letztlich besetzen lassen konnte. Damit gibt es im Supreme Court mittlerweile eine konservative Mehrheit, die ideologisch als den Republikanern zugeneigt gilt.

Zuvor hatte der Präsident bereits per Twitter den Demokraten vorgeworfen, ihm den Sieg „stehlen“ zu wollen. „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen“, schrieb der Präsident. Twitter versah diese Botschaft mit einem Warnhinweis zu „umstrittenen und möglicherweise irreführenden“ Inhalten. (mit AFP)