„Wir haben es mit einem anderen Gegner zu tun“ Wie verletzlich ist der Rechtsstaat, Herr Steinbeis?

Herr Steinbeis, Sie untersuchen in einem Forschungsprojekt, wie „autoritär-populistische Parteien“, einmal an der Macht, die Demokratie mit den Mitteln des Rechts aushöhlen könnten. Konkret beschäftigen Sie sich mit Thüringen, wo nächstes Jahr gewählt wird. Dort liegt die AfD derzeit zwischen 32 und 34 Prozent in Umfragen. Warum nennen Sie die Partei nicht beim Namen?

Weil meine Mitarbeiter*innen und ich keine Parteienforscher sind. Wir wollen uns gar nicht auf eine spezifische Partei und deren Programm fokussieren. Uns geht es um die Gefahr einer Aushöhlung des Rechtsstaats auf legalem Weg. Man kann sich von allen möglichen Parteien vorstellen, dass sie sich so etwas vornehmen.