Der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn soll neuer Verteidigungsminister werden. Das melden am frühen Abend unabhängig voneinander die "Rheinische Post", die Funke Mediengruppe und die "Bild"-Zeitung. Die Journalisten beziehen sich auf Informationen aus Regierungs- und Bundeswehrkreisen. Allerdings werden die Berichte bisher nicht bestätigt. In Regierungskreisen war am frühen Abend schon von einer Falschmeldung die Rede. Dann sorgt die dpa mit einer eigenen Meldung für Diskussionen: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird Verteidigungsministerin. Auch das ist vorerst nicht bestätigt.

Mehr zum Thema Erste Frau an der EU-Spitze Von der Leyen mit knapper Mehrheit zur EU-Kommissionschefin gewählt

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert (Tsp)