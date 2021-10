Die Limousine von Olaf Scholz steht minutenlang am Rande des Parkplatzes, der SPD-Kanzlerkandidat telefoniert. Hakt es? Eine Strategie, wie zentrale Konflikte bei den Ampel-Verhandlungen abgeräumt werden können?

Als Scholz dann beim hub27, einer Veranstaltungshalle auf dem Berliner Messegelände vorfährt, schallt ihm ein lautes "Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar" entgegen. Dutzende junge Leute haben sich vor dem Gebäude versammelt und demonstrieren fürs Klima. Drei von ihnen große Köpfe mit den Gesichtern von Annalena Baerbock, Christian Lindner und Olaf Scholz aufgesetzt, sie wiegen Weltkugeln in ihren Händen.

Die Aufgabe, die drinnen am vierten Tag der Sondierungen zu lösen ist, ist keine kleine. Scholz grinst, seit er sich auf dem Weg in das Kanzleramt wähnt, umgibt ihn eine neue Leichtigkeit.

Das wurde auch bei seiner Reise in die USA Mitte der Woche zur IWF-Jahrestagung deutlich. Doch die Leichtigkeit des Seins wird noch früh genug der Bürde des Amtes weichen - sollte es so kommen.

Eine Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP fänden inzwischen 62 Prozent aller Befragten im neuen Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel gut. Drei Viertel würden es begrüßen, wenn Scholz Kanzler würde. Dies sehe eine deutliche Mehrheit der SPD-, Grünen-, FDP- und Linke-Anhänger so, aber auch 55 Prozent in der Unions-Anhängerschaft.

Dieser vierte Tag der Sondierungen von SPD, Grünen und FDP über die erste Ampel-Koalition im Bund könnte eine Vorentscheidung bringen. Entsprechend laut und zahlreich sind die Klimaaktivisten hier, auch ein Ende von Waffenexporten wird gefordert.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut", rufen die Klimaaktivisten immer wieder. Als FDP-Chef Christian Lindner als einer der letzten kommt, wechseln sie die Botschaft: "Lass das mal die Profis machen." Lindner hatte ja mal der Fridays-for-Future-Bewegung beschieden, den Klimaschutz lieber den Profis zu überlassen. Er lächelt und wünscht guten Morgen.

Die Stimmung ist nicht gerade freundlich. SPD-Chefin Saskia Esken, die mit ihrem Arm die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, stützt, bleibt vor der Aktivisten-Menge stehen und begrüßen sie. Doch die brüllen sie nur nieder: "2038 - what the fuck", skandierten die Aktivisten. Sie wollen einen Ausstieg aus der Kohle-Verstromung deutlich nach vorn verschieben. De Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm einen Ausstieg im Jahr 2030, die SPD-Spitze hatte das im Wahlkampf abgelehnt.

Wenig später kommt fast unbemerkt Britta Haßelmann, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Sie wirkt zuversichtlich, dass am heutigen Freitag ein Sondierungspapier beschlossen werden könnte. Später ist zu hören, dass es schon um 13 Uhr ein Statement geben soll, bei dem die Ergebnisse vorgestellt werden sollen. Wenn es so kommt, müssten die Gremien der Parteien dieses Papier dann absegnen.

Die Grünen planen einen Parteitag für Sonntag

Bei den Grünen könnte es dann auf einen kleinen Parteitag am Sonntag hinauslaufen. "Ich wäre eigentlich nach Hause gefahren, bleibe am Wochenende jetzt aber in Berlin", sagt Haßelmann, die eigentlich in Bielefeld wohnt. Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock verbreitet bei ihrer Ankunft Zuversicht. Die Stimmung sei "gut", sagt sie. "Heute wird es spannend", sagt sie und begrüßt die Demonstranten.

Es kommt in diesen Tagen vor allem die SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, FDP-General Volker Wissing und Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner an - sie haben seit Mittwoch die bisherigen Ergebnisse versucht, in ein Papier zu gießen, das die Entscheidungsgrundlage sein soll.

Die Gespräche an sich finden in sehr unglamouröser Atmosphäre statt. Jede Partei hat einen eigenen Besprechungsraum, dort stehen improvisiert angeschlossene Drucker herum, um neue Vorschläge ausdrucken zu können, zur Stärkung gibt es viel Kaffee, Lachs- und Käsebagels.

Dass es am Freitag zu einer Vorentscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen kommen könnte, geht auch aus einer Mail an die SPD-Bundestagsabgeordneten hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt:

"Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sondierungsgespräche mit GRÜNEN und FDP laufen derzeit noch. Über die Ergebnisse soll zeitnah im Rahmen einer Webex-Schaltkonferenz der Fraktion informiert werden. Die Sitzung wird voraussichtlich im Laufe des Nachmittages oder frühen Abends stattfinden. Die genaue Uhrzeit und die Zugangsdaten teilen wir kurzfristig mit. Bitte die App und Eure Mail-Postfächer im Blick halten."

Proteste von Klimaschützern beim Eintreffen der Sondierer von SPD, Grünen und FDP. Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Die große Finanzierungsfrage

Bei dem großen Brocken Steuern und Finanzen zeichnen sich erste mögliche Kompromisslinien ab: Da wegen der Corona-Krise 2022 noch einmal die Schuldenbremse ausgesetzt werden darf, könnte das für neue Schulden in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro oder noch mehr genutzt werden, um quasi Investitionen vorzufinanzieren. Die in Washington noch einmal von Scholz und den anderen G20-Finanzministern final besprochene Mindeststeuer für global agierende Konzerne von 15 Prozent könnte Deutschland ab 2023 bis zu sechs Milliarden Euro im Jahr bringen. Das seien "Mehreinnahmen ohne Steuererhöhungen", hatte Scholz in Washington betont. Denn die sind mit der FDP nicht zu machen. Auch bei einer Legalisierung von Cannabis und einer staatlich kontrollierten Abgabe könnte der Fiskus kräftig mitverdienen. Die Grünen brauchen für ihren kleinen Parteitag natürlich besonders konkrete Ansagen in Sachen Klimaschutz, sie fordern zum 50 Milliarden Euro jährlich an entsprechenden Investitionen.

Wie es weitergeht

Die Grünen haben nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland im Berliner Westhafen ein "Event & Convention Center" für den Länderrat am Sonntag angemietet. Der Beginn sei mit 12 Uhr festgelegt worden. Bei der FDP wären Parteigremien am Zug. Laut FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann soll auch die Fraktion eingebunden sein. „Sowas haben in der Vergangenheit immer Bundesvorstand und Fraktion gemeinsam beraten und das wird auch wieder so sein, falls wir zu einem Ergebnis kommen“, sagte Buschmann der Funke Mediengruppe. Bei der SPD werden wie geschildert auch Fraktion und die führenden Parteigremien eingebunden.

Koalitionsverhandlungen könnten dann bereits am nächsten Dienstag starten. Am Ende wird es bei den Grünen einen Mitgliederentscheid über Inhalte und Personal geben, bei der SPD wahrscheinlich ein Parteitag, ebenso bei der FDP wäre das denkbar. Scholz' erklärtes Ziel ist eine Regierungsbildung vor Weihnachten. Er könnte Mitte Dezember erstmals beim EU-Gipfel am 16./17. Dezember als neuer Kanzler teilnehmen - in diesem Fall würde Angela Merkel den Rekord von Helmut Kohl, was die längste Regierungszeit betrifft, um wenige Tage verfehlen.

Wird die Ampel bald leuchten? Foto: Peter Kneffel/dpa

Keine Wunschkoalition

Während SPD und Grüne erklärte Wunschpartner sind, hoffte die FDP lange auf eine Jamaika-Koalition unter Führung der CDU/CSU. Diese gilt angesichts des Führungschaos in der Union nach der Niederlage bei der Bundestagswahl Ende September aber inzwischen als unwahrscheinlich. Allerdings haben die Entscheidung der SPD in Mecklenburg-Vorpommern für ein Bündnis mit der Linken und in Berlin für eine mögliche Neuauflage von Rot-Grün-Rot neue Zweifel gesät, möglich wären in beiden Fällen auch Ampel-Koalition. So aber werden die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und damit die Zustimmung der Bundesländer zu möglichen Ampel-Regierungsprojekten im Bund komplizierter.

Frank Bsirske, ehemaliger Chef der Dienstleistungsgewerkschaft verdi und nun Bundestagsabgeordneter der Grünen, sagte dem Portal web.de news: „Wir müssen am Ende eine Regierung hinkriegen, die mehrere Ziele sehr ernsthaft angeht: Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit, ein Aufbruch in eine libertärere Gesellschaft und mehr Beteiligung der Bürger.“ Eine Koalition auf dieser Grundlage sei kein Selbstgänger. Es deute aber einiges darauf hin, dass sehr ernsthaft daran gearbeitet werde. „Der Auftakt jedenfalls war ermutigend“, befand der 69-Jährige.

Der Chef der Jungen Liberalen, Jens Teutrine, äußerte sich ebenfalls zuversichtlich. „Wir brauchen eine gemeinsame Vision für das Land. Beim Thema sozialer Aufstieg gibt es die. Ob SPD, Grüne oder FDP - alle wollen den Status quo ändern“, sagte Teutrine der „Süddeutschen Zeitung“.