Wird sich Aiwanger in der Sondersitzung noch äußern? CSU, Freie Wähler und AfD lehnen separate Befragung des Wirtschaftsministers ab

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) muss sich nach der Flugblattaffäre im bayerischen Landtag nicht den Fragen der Opposition stellen. Entsprechende Anträge der Grünen und der FDP auf eine separate Befragung Aiwangers wurden in einer Sondersitzung im Landtag am Donnerstag von den Fraktionen der CSU, Freien Wähler und AfD abgelehnt.

Die Mitglieder des sogenannten Zwischenausschusses kamen am Donnerstag im bayerischen Landtag zusammen. Dieses spezielle Gremium ist in der Zeit kurz vor den Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig, ihm gehören aktuell 51 der insgesamt 205 Abgeordneten an.

Es ist erst das siebte Mal in der Geschichte des bayerischen Landtags überhaupt, dass der Zwischenausschuss einberufen werden musste. Grüne, SPD und FDP hatten die Sitzung beantragt.

Werden Aiwanger und Söder sich äußern?

Auch Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erschienen zu der Sitzung. Für Söder hatte eine Sprecherin allerdings schon am Vortag mitgeteilt, dass ein Redebeitrag „nicht vorgesehen“ sei.

Auch Aiwanger stand nicht auf der Rednerliste. Mitglieder der Staatsregierung können aber wie sonst auch jederzeit ums Wort bitten.

CSU und Freie Wähler kritisieren Showeinlage der Opposition

Die bayerische FDP sprach von „unzureichenden Antworten“ Aiwangers. Zwar wolle die Fraktion den Chef der Freien Wähler nicht vorverurteilen, deshalb unterstütze man den Abwahlantrag der Grünen nicht.

Doch forderte die FDP eine Aufarbeitung der Affäre. Es sei höchste Zeit, sich in Bayern wieder mit Sachfragen zu beschäftigen. CSU und Freie Wähler bezeichneten die Anträge hingegen als Showeinlage der Opposition.

Durch einen Medienbericht wurde bekannt, dass Aiwanger als Oberstufenschüler ein antisemitisches Flugblatt bei sich geführt hatte. Dieses soll von seinem Bruder verfasst worden sein. Der damalige Sachverhalt und Aiwangers Umgang damit sorgten bundesweit für scharfe Kritik. Söder hielt aber an seinem Wirtschaftsminister fest. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.

Wie passen Ihre vielen Erinnerungslücken mit der Antwort zusammen, dass dieser Vorfall ein einschneidendes Erlebnis für Sie war? Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef

Grüne stellen Erinnerungslücken von Aiwanger infrage

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann stellte in seinem Redebeitrag trotz des abgelehnten Antrags eine Reihe von Fragen an Aiwanger.

„Wie passen Ihre vielen Erinnerungslücken mit der Antwort zusammen, dass dieser Vorfall ein einschneidendes Erlebnis für Sie war?“, fragte er mit Blick auf die Antworten, die Aiwanger auf einen Fragenkatalog von Ministerpräsident Söder gegeben hatte „Finden Sie es angemessen, von einer medialen Schmutzkampagne zu sprechen? Welche Rolle nimmt für Sie denn Journalismus in unserer Demokratie ein?“, fuhr er fort.

Er warf zudem die Frage auf, warum Aiwanger sich zunächst Tage lang in Schweigen gehüllt habe, bevor er auf den Artikel der Süddeutschen Zeitung reagiert habe. „Warum haben Sie nicht sofort den Verfasser der Hetzschrift genannt?“, fragte Hartmann weiter.

Unklar sei auch, warum der Freie-Wähler-Chef 2008 einen Termin bei Seehofer gehabt habe. Hartmann wollte auch deshalb wissen, was die CSU über Aiwangers Vergangenheit wusste.

Neue Umfrage: Freie Wähler im Aufschwung, CSU fällt ab

Die CSU hat derweil laut einer Civey-Umfrage in der Gunst der bayerischen Wähler zwei Prozentpunkte eingebüßt. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder kommt im Zuge der Aiwanger-Affäre auf 36 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung im Auftrag von „Augsburger Allgemeine“ und „Spiegel“ hervorgeht.

Die Freien Wähler von Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger liegen demnach gut einen Monat vor der Landtagswahl stabil bei 12 Prozent. Die AfD klettert in der zweiwöchentlichen Online-Erhebung um vier Prozentpunkte auf 17 Prozent.

In der sogenannten Sonntagsfrage von Civey überholt die AfD mit 17 Prozent nun die Grünen, die bei 15 Prozent liegen. Die SPD steht weiter bei 10 Prozent. FDP und Linke liegen mit 4 beziehungsweise 1 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden derzeit den Einzug in den Landtag verpassen.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindung und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Söder hält weiter an Aiwanger fest

Söder hält trotz der Flugblatt-Affäre an seinem Stellvertreter fest. Aiwanger hatte abgestritten, als Schüler das antisemitische Pamphlet verfasst zu haben, aber den zeitweiligen Besitz eingeräumt. Sein Bruder gab an, der Autor gewesen zu sein.

Gegen Aiwanger wurden aber auch weitere Vorwürfe laut. Er entschuldigte sich, sprach aber von einer Schmutzkampagne. Die Kritik an ihm hielt in der Folge an. (Tsp, dpa)