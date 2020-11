Die US-Wahl befindet sich auf der Zielgeraden. Sowohl Joe Biden als auch Donald Trump haben noch Chancen auf den Sieg. Insgesamt sind noch viele Hunderttausend Stimmen in den ausstehenden Staaten zu zählen. Davon auch in den Staaten, die viele Wahlstimmen bringen und wo Joe Biden in den vergangenen Stunden weiter zu Trump aufgeschlossen hat: Georgia und Pennsylvania. In den beiden Staaten ist aber erst in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit zu rechnen. Generell gilt derzeit: Da vor allem noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden, kann vor allem Biden noch Stimmen holen. Wird das reichen? Das weiß aktuell niemand. Hier der Überblick, wie es in den betreffenden Bundesstaaten steht.

Arizona - 11 Wahlleute - Biden führt, 450.000 Stimmen offen

Der Nachrichtensender Fox News und die Nachrichtenagentur AP haben den Bundesstaat Arizona bereits vor einiger Zeit Joe Biden zugeschlagen, allerdings müssen noch mehr als 10 Prozent der Stimmen ausgezählt werden – der Nachrichtensender „CNN“ spricht von 450.000 unausgezählten Stimmen. Aktuell hat Joe Biden einen Vorsprung von mehr als zwei Prozent, was rund 70.000 Stimmen entspricht.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Beamte im Maricopa Landkreis, der auch die Großstadt Phoenix einschließt, rechnen mit neuen Ergebnissen ab Freitag 3 Uhr nachts deutscher Zeit.

Georgia - 16 Wahlleute - Trumps Vorsprung schmilzt, 50.000 Stimmen noch auszuzählen

In Georgia sind mehr als 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. Trump führt hier mit einem hauchdünnen Vorsprung von 14.000 Stimmen. Die „New York Times“ sieht allerdings noch Chancen für Biden, weil einige Wahlbezirke, in denen die Demokraten stark sind, noch ausgezählt werden müssen. Laut der US-Zeitung haben Republikaner in dem Bundesstaat mehrere Klagen angekündigt, um Stimmen für ungültig erklären zu lassen. Bei einem Unterschied von 0,5 Prozent der Stimmen kann eine erneute Zählung der Stimmzettel verlangt werden.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Am Donnerstagnachmittag (MEZ) äußerte sich ein Wahlleiter Gabriel Sterling zur Situation in Atlanta, Georgia. Demnach sind nur noch rund 61.000 Stimmen in Georgia auszuzählen. Die Auszählung werde aufgrund technischer Besonderheiten in einzelnen Counties wohl noch bis zum Abend (Ortszeit) andauern. Mit weiteren Neuigkeiten ist in Georgia also erst am frühen Freitagmorgen (MEZ) zu rechnen.

North Carolina - 15 Wahlleute - Trump knapp vorn

Trump führt knapp nach Auszählung von mindestens 95 Prozent der Stimmen mit 1,4 Prozent, was rund 80.000 Stimmen entspricht. Eigentlich ist dieser Bundesstaat sehr konservativ. 2016 gewann ihn Trump auch. Fast alle Szenarien seiner Kampagne sehen vor, dass er diesen Staat gewinnen muss, um seine Wiederwahl zu sichern. Zehn der vergangenen zwölf Präsidentschaftswahlen haben hier Republikaner gewonnen.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Briefwahlstimmen, die bis zum Wahltag von der Post gestempelt wurden, zählen noch bis zum 12. November als gültig. Dementsprechend könnte das endgültige Ergebnis noch tagelang auf sich warten lassen. Dennoch sind hier mehr als 95 Prozent der Stimmen bereits ausgezählt.

Nevada - 6 Wahlleute - Bidens Vorsprung schmilzt

Hier sind mehr als 87 Prozent der Stimmen ausgezählt. Zuletzt konnte Biden seinen knappen Vorsprung etwas ausbauen - von rund 8000 auf rund 11.000 Stimmen. Hier stehen Counties aus, wo beide Kandidaten stark sind.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Am späten Donnerstagnachmittag deutscher Zeit sollen neue Wahlergebnisse in Nevada vorliegen. Verblieben und noch auszuzählen wären dann laut den Behörden Briefwahlstimmen, die zum Teil erst im Laufe der kommenden Woche zur Auszählung eintreffen werden.

Pennsylvania - 20 Wahlleute - Trump führt

Der Bundesstaat im Rust-Belt könnte am Ende den Ausschlag geben, wer die Wahl gewinnt. Trump führte am Mittwoch noch deutlich mit rund 700.000 Stimmen. Seit die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. schmilzt der Vorsprung auf jetzt knapp 160.000 Stimmen. Beobachter sagen ein extremst enges Rennen voraus.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Weitere Ergebnisse werden gegen 18 Uhr deutscher Zeit erwartet. Endgültig ausgezählt ist der Bundesstaat dann aber noch nicht. Ein Wahlergebnis lässt hier länger auf sich warten, denn die Briefwahlstimmen (insgesamt waren es rund 2,5 Millionen) werden in Pennsylvania erst nach allen anderen ausgezählt. Das könnte bis Freitag dauern, sagte Philadelphias City Commissioner Al Schmidt beim Nachrichtensender „CNN“. „Wir können nur das zählen, was wir schon haben“, so Schmidt.

„CNN“ zufolge sind rund 605.000 Stimmzettel noch offen. Nach Berechnungen des US-Nachrichtensenders müsste Biden 61-63 Prozent dieser Stimmen gewinnen, um als Sieger aus Pennsylvania hervorzugehen. Trump müsste demnach 37-39 Prozent der noch nicht ausgezählten Stimmzettel gewinnen.

Wisconsin - 10 Wahlleute - Biden gewinnt - Trump kann aber neu auszählen lassen

Nachdem Trump 2016 Wisconsin überraschend gewann, hat sich diesmal Biden hier zehn Wahlleute geholt. Es war ein sehr knappes Rennen. Lange führte Trump, bevor Biden mit 0,6 Prozent Vorsprung zum Sieger erklärt wurde, was 21.000 Stimmen entspricht.

Trumps Republikaner haben bereits angekündigt, in Wisconsin eine Neuauszählung der Stimmen zu verlangen, was laut den Gesetzen des Bundesstaates bei dieser geringen Marge auch möglich ist. Den Nachbarstaat Michigan hat Biden dagegen relativ klar mit 2,4 Prozent Vorsprung - was rund 130.000 Stimmen entspricht - für sich entschieden.

Quellen: New York Times, Washington Post, Fox News. CNN