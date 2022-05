Die Nutzung der Flugbereitschaft durch politisches Personal ist seit Jahren eine skandalträchtige Angelegenheit. Als neuer Stolperstrick sind zudem Urlaube zu ungünstigen Zeitpunkten hinzugekommen, wie der Rücktritt Anne Spiegels (Grüne) als Familienministerin erwies.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist es nun gelungen, beide Affärenfallen miteinander so zu verbinden, dass es für die Koalition zur Belastung werden könnte. Das muss man erstmal schaffen.

Wie es aussieht, hat sich die fürs Militär zuständige Ministerin über die Ostertage auf die Nordseeinsel Sylt zurückgezogen, was ihr zu gönnen ist, jedoch angesichts der Gefechtslage in der Ukraine und der Waffendiskussionen in Deutschland nicht so wirkte, als sei sie auf dem Posten.

Nun wurde bekannt, dass sie sich auf dem Weg zu einem Truppenbesuch in Sylt-Nähe unmittelbar vorher von ihrem erwachsenen Sohn begleiten ließ. Die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums und einer ihrer drei Hubschrauber vom Typ Cougar AS-532 machten es möglich.

Die Flugbereitschaft stellt keine Ferienflieger

Das ist mindestens unglücklich. Zwar erlauben die einschlägigen Richtlinien, dass die so genannten Anforderungsberechtigten aus dem politischen Raum – neben Kanzler, Präsident und Minister auch die Fraktionsvorsitzenden des Bundestags – ihre Begleitung selbst bestimmen und, wenn es privat veranlasst ist, dafür auch Kosten tragen.

Davon sollte aber, wie sich aus dem Zweck dieses staatlichen Service und aus Respekt vor jenen ergibt, die ihn bezahlen, zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Die Flugbereitschaft des Bundes stellt schließlich keine Ferienflieger.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Lambrecht hat für diese Zusammenhänge offenbar schon in der Vergangenheit eher wenig Gespür bewiesen. So soll ihr Sohn schon in ihrer Zeit als Justizministerin mehrfach mitgereist sein. Spätestens im neuen Amt hätte damit Schluss sein müssen.

Wer hat die Fotos geschossen?

Die Flugbereitschaft gehört zum Verteidigungsministerium. Wenn der Boss hier nicht mit gutem Beispiel vorangeht, wer sollte es sonst tun? Besonders unglücklich wirken darüber hinaus die Fotos von den Flügen, auf denen der Junior im sozialen Netzwerk Instagram posiert. Es drängt sich die Frage auf, wer die Schnappschüsse gemacht hat. Womöglich die Mutter?

Falls es so war und die Ministerin zudem wusste, dass der Sohn öffentlich mit ihren Privilegien protzt, wird es noch enger. Denn damit wäre ein Maß an Instinktlosigkeit erreicht, das auch Gutwillige verstören muss. Lambrecht wird in der Boulevardpresse als Stöckelschuh-Ministerin schwer aufs Korn genommen, was einen für sie einnehmen muss; nur weil sie Verteidigungsministerin ist, muss sie keine Knobelbecher tragen.

Mehr zum Thema Ministerin in der Defensive Lambrecht ließ Sohn von der Bundeswehr einfliegen

In ihrer kurzen Zeit im Amt ist sie aber vor allem mit einer Reihe von Fehlern und Konflikten im eigenen Haus hervorgetreten, auf die sich nun die Familienflüge summieren. Der Satz, wonach doch alles rechtens gewesen sei, verträgt sich nicht mit dieser politischen Lage. Die Chefin sollte lieber klar sagen, dass ihr Sohn seine Reisen künftig selbst organisiert. Alt genug ist er dafür.