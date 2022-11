Zahlt Russland für die Kriegsschäden? „Reparationszahlungen sind im Völkerrecht vorgesehen“

Herr Tietje, die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat jüngst eine Resolution verabschiedet, die eine Grundlage für spätere Reparationszahlungen Russlands an die Ukraine darstellen soll. Sind solche Reparationszahlungen denkbar?

Reparationszahlungen sind im Völkerrecht vorgesehen. Der Staat, der das Völkerrecht gebrochen hat - also Russland -, hat die Verpflichtung, Ersatz für die erlittenen Schäden zu leisten. Man sollte die Resolution der UN-Vollversammlung aber auch nicht überbewerten. In dem Text wird nicht Russlands Schadensersatzpflicht an sich festgestellt. Es geht vielmehr darum, die Voraussetzungen für die Anlage eines Schadensregisters zu schaffen. Zudem stellt sich die Frage, wie sich Reparationsansprüche der Ukraine in der Praxis durchsetzen lassen.

