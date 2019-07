Nr. 9: Budapests Jüdisches Museum

Budapests Jüdisches Museum befindet sich heute da, wo einst das Geburtshaus Theodor Herzls stand, des Begründers des Zionismus. Es liegt auf dem Gelände der 1859 erbauten Großen Synagoge, die durch ihre schiere Dimension die Dauerausstellung, die Exponate zur Geschichte der Familie Munk-Munkácsi und die Kollektion „100 Jahre in 100 Objekten“ in den Hintergrund rückt. Zum Areal gehören auch der Heldentempel und der Garten der Erinnerung, der in Gedenken an den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg errichtet wurde: Er bewahrte zahllose ungarische Juden durch schwedische Schutzpässe vor dem Holocaust.

Seinen Ausgang nahm das Museum allerdings in einer Privatwohnung an der Hold utca. Dort wurde es 1916, 21 Jahre nach der Gründung des weltweit ältesten jüdischen Museums in Wien, auf Initiative jüdischer Intellektueller mit rund 1500 historischen Objekten eingerichtet.

Ungarn beherbergt heute, allen antisemitischen Tendenzen zum Trotz, die mit Abstand größte jüdische Gemeinde Osteuropas. Ihr gehören rund 110 000 Menschen an. Das Areal lässt sich auch als sichtbare, von Touristen fleißig frequentierte Demonstration gegen alle Anfeindungen verstehen. Die Budapester Situation wird dadurch kompliziert, dass es neben dem jüdischen Museum seit 2004 in der Páva-Synagoge ein Dokumentationszentrum namens Holokauszt Emlékközpont (hdke.hu) gibt, ein nach amerikanischem Vorbild gestaltetes Holocaust Memorial Center.

Damit nicht genug: Die Regierung plant in Ergänzung zum Haus des Terrors (Terror Háza), das sich der leidvollen Geschichte Ungarns während des Nationalsozialismus und der sowjetischen Tyrannei widmet, ein Haus der Schicksale, das die Erinnerung an die Deportation ungarischer Juden wachhalten soll. Ursprünglich war Mária Schmidt, die revisionistische und zumindest latent antisemitische Chefhistorikerin der rechtspopulistischen Regierung von Viktor Orbán, als Leiterin vorgesehen. Nach Protesten, die vor allem der Befürchtung galten, dass die Rolle der Einheimischen im Holocaust heruntergespielt würde, gibt es seit September 2018 ein neues Planungskomitee unter Rabbi Slomó Köves. (Gregor Dotzauer)