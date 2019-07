Nr. 7: Jüdisches Museum Frankfurt

Das älteste jüdische Museum in Deutschland steht in Frankfurt am Main. Dabei ist es nicht einmal besonders alt, 1988 eröffnete das Haus im Rothschild-Palais am Museumsufer. Frankfurt ist ein Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland, die Gemeinde zählte 1933 etwa 30 000 Mitglieder. Mit Ignaz Bubis, Dieter Graumann und Michel Friedman kommen drei der bisher acht Vorsitzenden des Zentralrats der Juden hierher. „Frankfurt hat in der jüdischen Welt einen großen Namen. Unsere Aufgabe ist, das jüdische Leben und seine Geschichte hier bekannt zu machen“, sagt Museumsdirektorin Mirjam Wenzel, die von 2007 bis 2015 Leiterin der Medienabteilung im Jüdischen Museum Berlin war. Seit 2016 ist sie als Direktorin in Frankfurt für eine Neuausrichtung verantwortlich. Derzeit wird das Rothschild-Palais umgebaut, hier soll es eine neu konzipierte Dauerausstellung geben.

Das Jüdische Museum Frankfurt gab es vor dem Nationalsozialismus schon einmal: 1922 gründete sich das Museum Jüdischer Altertümer, das in der Reichspogromnacht 1938 zerstört und geplündert wurde. Diesen bewahrenden Geist merkt man dem Museum bis heute an. Mirjam Wenzel will diese Ausrichtung beibehalten: „Wir sind mit einem kommemorativen Auftrag gegründet worden.“ Politische Ausstellungen wie in Berlin wird es in Frankfurt nicht geben. Wenzel sieht ihr Haus als Brücke zur jüdischen Gemeinde. „Unser Auftrag hat nichts mit Israel zu tun.“ Das Verhältnis zur jüdischen Gemeinde sei gut, sagt sie. „Das Jüdische Museum ist nicht neutral. Natürlich ist es der jüdischen Community verbunden.“ (Nantke Garrelts)