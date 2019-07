Nr. 3: Jewish Museum London

Ein Reihenhaus aus Backstein und eine frühere Klavierfabrik nebenan beherbergen das Jewish Museum London im Bezirk Camden. Dort und in Kilburn und Primrose Hill hatten sich viele jüdische Emigranten vor dem Nationalsozialismus versteckt. Gegründet im Stadtteil Bloomsbury, zog das Museum 1995 an den heutigen Standort. Nach einer Renovierungsphase, in die zehn Millionen Pfund investiert wurden, gab es 2010 eine Wiedereröffnung. Mehr als 8000 Objekte hatte das Museum vom Jewish Military Museum übernommen. Im Großraum London leben etwa 160 000 der 284 000 Juden Großbritanniens. Nach Frankreich ist es die zweitgrößte jüdische Community in Europa, sie unterhält etwa 400 Synagogen. In seinen Statuten verpflichtet sich das Museum, Materialien zur jüdischen Geschichte, Kultur und Religion „zu sammeln, zu bewahren, zu deuten und auszustellen“. Jüdische Erfahrung dient als Ausgangspunkt für die Interaktion mit einer diversifizierten Gesellschaft. Als Auftrag gilt auch der Dialog zwischen Glaubensgruppen.

Zu den Exponaten gehören religiöse Kultgegenstände, ein venezianischer Thoraschrein und Chanukka-Leuchter, ausgestellt in der Galerie zum Thema „Judentum – lebendiger Glaube“. Objekte, Gemälde, Fotografien und Drucke informieren zu jüdischen Traditionen und Zeremonien, auf der Website finden sich auch Tondokumente wie eine Erklärung von Kuratorin Joanne Rosenthal zum Ritualbad Mikwe. Eine Abteilung über den Holocaust zeigt den Bericht eines britischen Überlebenden von Auschwitz als Videofilm.

Berlin gilt in London als leuchtendes Beispiel

Die Dauerausstellung konfrontiert Besucher auch mit der langen Geschichte jüdischen Lebens in England. Wechselausstellungen widmen sich Themen wie antisemitischen Stereotypen oder dem weltweiten Flüchtlingsproblem. Debatten um die Ausrichtung des Museums gibt es spätestens seit der Ausstellung „Through a Queer Lens“ von 2016 mit Fotografien zur jüdischen LGBTQ-Community. Worum soll es vor allem gehen, wurde diskutiert: um die Vergangenheit, den Holocaust, die Konflikte der Gegenwart oder die Zukunft?

Abigail Morris, Leiterin des Londoner Museums, blickte im „Jewish Chronicle“ bewundernd auf das Jüdische Museum in Manchester, das mit „fantastischen“ Programmen jüdische und muslimische Gemeinden zusammenbringe. David Herman hatte im selben Blatt auf die Diskrepanz zwischen jüdischen Museen in England und dem dynamischen jüdischen Kulturleben des Landes aufmerksam gemacht. Leuchtende Beispiele, so Herman, seien der Libeskind-Bau in Berlin, das polnische Museum für jüdische Geschichte und vor allem New Yorks Jewish Museum in der Upper East Side. Elementar sei eine zentrale Lage. Die fehlt dem Jewish Museum London. (Caroline Fetscher)