Nr. 10: Jüdisches Museum in Moskau

Das Russische Kaiserreich war im 19. Jahrhundert der Schauplatz des gewalttätigsten Antisemitismus. Es genügt, an den Begriff Pogrom – eigentlich: Zerstörung – zu erinnern. Dabei spielten sich die Gewalttaten im sogenannten „Ansiedlungsrayon“ ab, den seit Katharina der Großen für jüdische Besiedlung freigegebenen westlichen Landesteilen, die heute zu Polen, Weißrussland und der Ukraine gehören. Gleichwohl ist der Antisemitismus tief im russischen Alltag verwurzelt. Es war daher ein deutliches Zeichen, mit dieser Vergangenheit zu brechen, als im Jahr 2012 das Jüdische Museum eröffnet wurde. Untergebracht ist es in der denkmalgeschützten Bachmetjewski-Autobusgarage, einem Meisterwerk des konstruktivistischen Architekten Konstantin Melnikow aus dem Jahr 1927.

Zuvor war dort die Avantgarde-Einrichtung untergebracht, die ihren Namen „Garage“ vom Bauwerk herleitete und seither in den populären Gorki-Erholungspark übersiedelt ist. Der Hauptfinanzier ist bei beiden Einrichtungen derselbe: Roman Abramowitsch, im Westen als Eigner des Londoner Fußballklubs Chelsea bekannt. Ihm gesellte sich für das Jüdische Museum Viktor Wechselberg zu, dessen Sammlung der am Zarenhof beliebten Fabergé-Eier vor Jahren auch in Berlin gastierte.

Umgerechnet 50 Millionen Dollar soll die Einrichtung gekostet haben, dessen Gestaltung Ralph Applebaum aus New York besorgte: Er ist derzeit beim Berliner Humboldt Forum als Designer tätig. Auf 8500 Quadratmetern Grundfläche entstand eine Dauerausstellung, die das Museum selbst als Edutainment charakterisiert: 3-D-Installationen lassen den Besucher in ein Schtetl eintreten oder an einer Sabbatfeier teilnehmen. Außerdem kann man ein Literatencafé in Odessa besuchen oder die Oktoberrevolution erleben. Musik und Geräusche bilden eine permanente Hörkulisse, interaktive Bildschirme und riesige Monitore senden unablässig visuelle Botschaften.

Antisemitismus ist in Russland immer noch virulent

Derlei Technikverliebtheit hat von westlichen Besuchern Kritik erfahren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Geschichte der Juden in Russland und der Sowjetunion jahrzehntelang nicht vermittelt werden durfte. Appelbaum Associates verweisen darauf, dass für die Inhalte der eigens produzierten Videos Hunderte von Zeitzeugen interviewt wurden, um eine historisch richtige und authentische Botschaft zu vermitteln.

Ein besonders heikles Thema ist der jüdische Anteil am Bolschewismus in der Frühzeit Sowjetrusslands. Eine Tatsache, die später bewusst verzerrt wurde, nicht zuletzt von der NS-Propaganda. Doch auch in der Sowjetunion selbst war es seit der Stalin-Zeit tabu, darüber zu sprechen; ebenso wie über den massiven Antisemitismus, den Stalin schürte und der auch in der Breschnew-Zeit immer wieder aufflammte. Die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung der NS-Vernichtungslager – auch dies ein verdrängtes Thema – wird hervorgehoben, wie überhaupt der Anteil einer halben Million jüdischer Soldaten am Sieg über das NS-Regime.

Träger des Museums – der vollständige Name lautet Jüdisches Museum und Zentrum für Toleranz – ist die Gesellschaft der jüdischen Gemeinden in Russland. An der sich über sechs Jahre erstreckenden Erarbeitung der Museumskonzeption war eine achtköpfige Kommission von Fachleuten unter anderem aus den USA und Israel beteiligt. Besucherzahlen veröffentlicht das Museum nicht, doch ist von bis zu 3000 Besuchern am Wochenende die Rede. Derzeit wird eine Ausstellung über „Die Gerechten unter den Völkern und ihre Geschichten“ gezeigt, die in Zusammenarbeit mit Yad Vashem und dem Holocaust Museum in Washington entstand. Zu besichtigen ist das Museum übrigens erst nach Passieren einer Hochsicherheitsschleuse. Vor ein paar Jahren wurde der damalige Museumsleiter ganz in der Nähe des Gebäudes niedergeschossen und schwer verletzt. Antisemitismus ist in Russland immer noch virulent. (Bernhard Schulz)