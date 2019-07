Nr. 8: Jüdische Museum München

Vor wenigen Wochen eröffnete im Jüdischen Museum München die Ausstellung „Sag Schibbolet!“, sie thematisiert die Auswirkungen sichtbarer und unsichtbarer Grenzen (bis Februar 2020). Ein Exponat zeigt Luftaufnahmen von umgesiedelten Beduinen im Westjordanland. Eine Entscheidung, die laut Direktor Bernhard Purin bisher nur vereinzelt Kritik hervorgerufen hat.

Das Münchner Museum liegt zwischen Marienplatz, Viktualienmarkt und Sendlinger Tor. Zusammen mit der neuen Münchner Hauptsynagoge Ohel Jakob und dem Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist das Museum Teil des 2006 eröffneten Jüdischen Zentrums am Sankt-Jakobs-Platz. Die Landeshauptstadt München finanzierte den kubischen Bau mit 13,5 Millionen Euro. Träger des Museums mit jährlich etwa 30 000 Besuchern ist das Münchner Kulturreferat. Die Dauerausstellung „Stimmen Orte Zeiten“ erzählt die Geschichte des Judentums in München bis zur Gegenwart.

Von der Debatte um den Rücktritt Peter Schäfers als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin fühlt sich Münchens Direktor Purin „17 Jahre zurückgebeamt“. Während seiner Zeit am Jüdischen Museum Franken hatte er damals heftige Kritik aus Teilen der jüdischen Gemeinde in Fürth erfahren. Es ging um eine satirische Ausstellung der Berliner Künstlerin Anna Adam. Der damalige Fürther Rabbiner Netanel Wurmsel forderte Purins Rauswurf. Wurmsel fühlte sich „beleidigt und verhöhnt“. Anders als Schäfer konnte Purin damals bleiben.

Der Konflikt in Berlin ist für ihn eine logische Konsequenz: „Die Spannung zwischen orthodox geführter Religionslehre und der säkularen Darstellung jüdischer Identitäten in Museen führt zu einem Grunddissens.“ (Jakob Wittmann)