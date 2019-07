Nr. 2: Jüdisches Museum in Prag

Prags jüdische Altstadt gehört zu den Höhenpunkten jedes Besuchs an der Moldau. Insbesondere der alte jüdische Friedhof vermittelt ein eindrückliches Bild von einer vergangenen Epoche. Zwischen seinen schiefen, verwitterten Grabsteinen hat auch der legendäre Rabbi Löw, der den Golem erschaffen haben soll, seine letzte Ruhestätte gefunden. Das Jüdische Museum betreut den Friedhof im Rahmen von Rundgängen. Er gehört aber nicht eigentlich zu den sechs Standorten, die sich in unmittelbarer Umgebung zusammengefunden haben: der Maisel-Synagoge, der Spanischen Synagoge samt Verwaltungstrakt und der Robert-Guttmann-Galerie für wechselnde Ausstellungen, der Klausen-Synagoge sowie der Zeremonienhalle. Bis auf die Pinkas-Synagoge, in der Kinderzeichnungen aus dem KZ Theresienstadt zu sehen sind, beherbergen die Synagogen mehrere Dauerausstellungen zur Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren über die Jahrhunderte und zu jüdischen Sitten und Bräuchen.

1906 gegründet, um Kultgeräte zu sammeln, wurde das Museum im Zuge der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei im März 1939 geschlossen. Im April 1943 eröffnete es die SS unter dem Namen Jüdisches Zentralmuseum mit der Ausstellung „Jüdisches Leben von der Wiege bis zum Grab“ von Neuem. Es war angelegt als „Museum einer untergegangenen Rasse“. Nach dem Krieg dümpelte es als Staatliches Jüdisches Museum vor sich hin. Erst 1994 vereinbarten das tschechische Kulturministerium und die jüdische Gemeinde des Landes die Neugründung und Modernisierung der Institution.

Ihr Direktor ist seither der Journalist und Schriftsteller Leo Pavlát. Zur Causa Peter Schäfer erklärte er: „Alle Institutionen, auch Museen, sind an die Meinung ihrer Gründer gebunden, wenn es darum geht, öffentliche Erklärungen abzugeben, insbesondere in Bezug auf sensible politische Themen wie die Aktivitäten der BDS-Bewegung. Entscheidungen derjenigen, die für die von ihnen verwalteten Institutionen verantwortlich sind, sind daher keine Privatangelegenheiten. Dies erklärt auch die Kritik an Peter Schäfer, die zu seinem Rücktritt als Direktor des Jüdischen Museums Berlin führte. Meine persönliche Meinung ist, dass die BDS-Bewegung keine gerechte Lösung für den Nahostkonflikt sucht, sondern sich um die Zerstörung des Staates Israel bemüht. Sie unterhält nachweislich Verbindungen zu einer Reihe von Terrorgruppen. Deshalb betrachte ich sie als eine Form von Antisemitismus.“ (Gregor Dotzauer)