Nr. 4: Jüdische Museum in Warschau

Das Jüdische Museum in Warschau steht ebenfalls in den Schlagzeilen, freilich aus anderen Gründen als das Haus in Berlin. In Polen findet die „BDS“-Kampagne – durch Boykott, Deinvestitionen und Sanktionen Druck auf Israel auszuüben – keine Resonanz, weder unter Linken noch unter Rechten. In Warschau steht Direktor Dariusz Stola vielmehr wegen einer Sonderausstellung über die antisemitische Kampagne der Kommunistischen Partei 1968 in der Kritik. Sie führte zur Auswanderung vieler Juden, die trotz der Erfahrung mit Weltkrieg, Holocaust und Pogromen in Polen ihre Heimat gesehen hatten.

Die rechtspopulistische Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) empfand die Ausstellung „Fremd im eigenen Land“ als überflüssig und unpatriotisch. Das sei unter den Kommunisten geschehen, was das mit dem heutigen Polen zu tun habe? Als im März Stolas Fünfjahresvertrag endete, wollte Kulturminister Piotr Glinski ihn nicht verlängern. Glinski geht in mehreren Museen gegen Direktoren vor, die in Polens Geschichte nicht die Opfer und das Heldentum betonen. Inzwischen hat Stola die Neuausschreibung für die Leitung gewonnen. Noch fehlt allerdings Glinskis Unterschrift.

Generell bemüht sich die PiS-Regierung wie ihre liberalen Vorgänger um ein gutes Verhältnis zu Israel. Eine Frucht dieser Annäherung war „Polin“, das 2014 eröffnete Museum für die Geschichte der polnischen Juden. Es hat drei Träger: den polnischen Staat, vertreten durch das Kulturministerium; die Stadt Warschau, die unter dem PiS-Bürgermeister und späteren Staatspräsidenten Lech Kaczynski 2005 an der Gründung beteiligt war – er starb 2010 in einem Flugzeugabsturz bei Smolensk; und der Verein Jüdisches Historisches Institut. Es ist die erste Kooperation des Staats mit einer NGO in Polens Museumslandschaft. Die Stadt und der Verein unterstützen im Gegensatz zu Minister Glinski Direktor Stola.

Das Museum möchte den Blick auf die ganze tausendjährige Geschichte der Juden in Polen weiten. Vielen Polen sind nur zwei Daten bekannt: die Umsiedlung der Krakauer Juden 1495 in ein eigenes Viertel vor den Mauern, Kazimierz. Und der Holocaust. Woher aber kamen die Millionen Juden, die Nazideutschland in den Konzentrationslagern in Polen umbringen ließ?

Es sind kaum Originalexponate übrig geblieben, die jüdisches Leben in Polen dokumentieren. Das ist eine Herausforderung für die Museumsmacher. Der Rundgang beginnt in einem idealisierten Wald mit Vogelgezwitscher – in Anlehnung an die Legende, die dem Museum den Namen „Polin“ gab. Als die Juden auf der langen Flucht vor den Verfolgungen in Westeuropa nach Polen kamen, hätten die Vögel auf Hebräisch gezwitschert: „Po lin“ – „Hier bleibe!“ Chronologisch geht es in die Moderne, den Holocaust und die Nachkriegszeit. Dank viel Bildmaterial und originalgetreuer Nachbauten – darunter eine hölzerne Synagoge mit farbenfroher Ausmalung – entsteht ein lebendiges Bild vom jüdischen Leben in Polen: dem Land, das ungeachtet vieler Konflikte über Jahrhunderte toleranter mit Juden umging als andere Staaten Europas und deshalb den höchsten Judenanteil hatte. (Christoph von Marschall)