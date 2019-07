Nr. 6: Jüdische Museum in Wien

Als 1895 das Jüdische Museum in Wien gegründet wurde, war es das erste weltweit. Eine Gruppe Wiener jüdischer Bürger bildete den Trägerverein. Die Sammlung widmete sich der Kultur und Geschichte der Juden in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, insbesondere in Wien und Galizien. Sie umfasste aber auch zionistische Objekte aus Palästina, um die damalige Diskussion widerzuspiegeln. Das Museum wurde 1938 unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich durch die Nationalsozialisten geschlossen, die Exponate gingen an verschiedene Museen. Bis heute tauchen Objekte aus dem Sammlungsbestand auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt auf.

Bei seiner Wiedergründung 1988 konnte das Museum auf einen Großteil des Inventars zurückgreifen, das nach dem Krieg an die Israelitische Kultusgemeinde Wien restituiert worden war. Vor allem schöpfte es aus der 10 000 Objekte umfassenden Sammlung Berger, welche die Stadt Wien im gleichen Jahr zum Großteil erworben hatte. Die Stadt ist heute der Träger des Museums, das schließlich 1993 im Palais Eskeles eröffnete. Im Jahr 2000 kam als zweiter Standort das Museum Judenplatz hinzu, wo sich im Mittelalter das Zentrum jüdischen Lebens befand. Auf ihm steht heute das Mahnmal für die ermordeten österreichischen jüdischen Opfer der Schoah, das von der Britin Rachel Whiteread stammt und als kompakter Betonkubus nach außen gewendete Bibliothekswände zeigt. Vor 1938 lebte in Wien die drittgrößte jüdische Gemeinde Europas. Im vergangenen Jahr zählten beide Adressen 133 000 Besucher.

Während das Museum am Judenplatz zeitgenössische Kunstausstellungen mit spirituellen oder speziell jüdischen Themen zeigt, widmet sich das Palais Eskeles der Geschichte des jüdischen Wiens, der Juden in Österreich insgesamt – mit starkem Fokus auf die Jahre 1938 bis 1945. Durch diese klare Zuordnung hält sich die seit 2009 amtierende Direktorin Danielle Spera konfliktträchtigen Themen wie BDS fern. „Probleme gibt es keine“, sagt sie. „Die Politik mischt sich nicht ein.“ Die Ausstellungsthemen entwickeln sich ausgehend von Persönlichkeiten wie Amy Winehouse oder Helena Rubinstein, die einen Österreich-Bezug hat. Israel kam über Teddy Kollek hinein, den aus Wien stammenden Bürgermeister von Jerusalem. Politisiert wurde dennoch nicht. (Nicola Kuhn)