Es ist ein höchstrichterliches Urteil, das der Bundesgerichtshof am Donnerstag unter dem Aktenzeichen I ZB 42/19 und I ZB 43/19 gefällt hat. Es beendet einen Rechtsstreit, der zehn Jahre lief. Was ziemlich unfassbar ist. Denn das, worum gestritten wurde, ist zwar im Übergeordneten die Zulässigkeit eines Monopols, nämlich die „Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken“, im Konkreten ging es aber nur noch die Form einer Schokoladentafel.

Milka wollte dem Konkurrenten Ritter Sport (Slogan: "Quadratisch. Praktisch. Gut") das Exklusivrecht an einer Tafel, deren Länge und Breite identisch sind, abjagen. Der Streit hat sicher viel Geld und viele Nerven gekostet. Jetzt wurde er auch noch verloren. So ein Pech? Oder eher recht so?

Man soll ja nicht alle Alltagsvorkommnisse mit dem Weltgeschehen in Verbindung setzen, aber hier ist man doch geneigt auszurufen: Die streiten zehn Jahre über Schokoladenverpackungsformen und woanders verhungern Kinder!

Zwar ist die juristische Frage, ob ein derartiges Monopol zulässig ist, sicher klärenswert. Aber doch eher als Fachfrage für die Fachwelt. Das zeigt sich schon an der mit normalmenschlichen Verstandesmitteln kaum nachvollziehbaren Begründung: „Vom Markenschutz ausgeschlossen ist die Form einer Ware oder einer Verpackung nach Paragraph 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nur dann, wenn sie der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“, teilte der BGH mit.

Hätte man nicht eher gedacht, es sei umgekehrt? Warum das aber genau nicht so ist, wird damit erklärt, dass die Entscheidung der Verbraucher, Ritter-Sport-Schokolade zu kaufen, nicht dadurch zustande komme, dass sie die quadratische Form für wesentlich halten. Anders formuliert: Gekauft wird immer noch eine Schokolade und kein Quadrat.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Außerdem mit Normalverstand unverständlich ist auch der Impuls, der den ganzen Rechtsstreit auslöste: Was wollte Milka eigentlich erreichen? Dass auch ihre lilafarbenen Schokoladenprodukte in Quadratform verpackt werden dürfen. Und dann?

Die quadratische Tafelform ist Streitthema vor Gericht. Foto: dpa/Daniel Maurer

Wäre in erster Linie die Verwirrung am Schokoladenregal größer geworden. Hä, lila Quadrate? Müsste Ritter Sport dann nicht fairerweise auch das (ebenfalls geschützte) Milkalila oder nutzen können?

Dabei führt das alles zu nichts, was im Interesse der Unternehmensbilanzen sein könnte. Denn die ständig neue Präsentation des Angebots ist erwiesenermaßen etwas, was sich negativ auf die Einstellung und Treue der Kundschaft zu Marken auswirkt. Was dauernd anders aussieht, wirkt wankelmütig, und Wankelmütigkeit ist nichts Gutes.

[Jetzt noch mehr wissen: Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Menschen sind in vielen Belangen Gewohnheitstiere, das sollten die ganzen Marketingstrategen mal beherzigen, deren Streben dauernd neue Produktformen sind. Wandel und immer Neues wird in der Mode zwar euphorisch begrüßt, viel weniger aber bei den Alltagsprodukten, die meist im Vorbeigehen in den Einkaufswagen fliegen. Da halten neue Formen und Farben nur auf, weil sie gut eingeübte Routinen stören.

Mehr zum Thema Ende des „Schokoladen-Kriegs“ Ritter Sport gewinnt im Patentstreit

Was nun das Produkt im Fokus dieses unglaublichen Rechtsstreits angeht, möchte man den Kombattanten im Sinne eines wirklichen Fortschritt als Lektion wünschen, dass die gesamte Kundschaft sich mit Grausen abwendet – und ihr Geld künftig nur noch nach farb- und formblinden Kriterien wie "fair gehandelt" und "nachhaltig angebaut" auswählt.