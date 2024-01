Wieder Zehntausende gegen rechts auf den Straßen Pistorius sieht Systemwechsel-Ambitionen bei der AfD

Zehntausende wollen an diesem Wochenende wieder auf die Straßen gehen – gegen Rechtsextremismus. Die ersten Demonstrationen begannen am Samstagvormittag. In Kiel etwa kamen nach Angaben der Polizei 11.500 Menschen zusammen. In Düsseldorf versammelten sich am Mittag nach Polizeiangaben „mehrere zehntausend Menschen“, der Andrang sei groß. Die Veranstalter hatten rund 30.000 Teilnehmende angemeldet.

Bei solch einer Kundgebung gegen rechts hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Samstag vor der AfD gewarnt. Die Demokratie in Deutschland stehe unter Druck, sagte der SPD-Politiker vor rund 25.000 Menschen in seiner Heimatstadt Osnabrück. Die AfD wolle den Systemwechsel.

„Das heißt nichts anderes als, sie wollen zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns, der Diskriminierung, der Ungleichheit und des Unrechts“, erklärte Pistorius, der früher Osnabrücker Oberbürgermeister gewesen ist. Die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen, sagte Pistorius unter großem Applaus.

Die Kundgebung wurde von einem breiten Bündnis von mehr als 40 Gruppen organisiert. Auch in anderen Städten Niedersachsens wollten sich am Wochenende Tausende von Menschen auf Demonstrationen und Kundgebungen gegen Extremismus versammeln.

Unter dem Motto „Osnabrück bekennt Farbe - für Demokratie, gegen Faschismus“ kam in Düsseldorf laut Polizei wie auch Veranstalter rund 25.000 Menschen zusammen. © REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Anlass der Kundgebungen sind Berichte des Medienhauses Correctiv, das ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam öffentlich gemacht hatte, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen.

Die Demonstrationen gegen die AfD sind die größte Protestwelle, die unser Land je erlebt hat. Christoph Bautz, Netzwerk Campact

Insgesamt sind nach Angaben des Bündnisses „Zusammen gegen rechts“ am Wochenende Demonstrationen in mehr als 300 Dörfern und Städten geplant. Bereits am Freitag hatten demnach viele Kundgebungen stattgefunden, etwa in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Gütersloh, Reutlingen, Oberursel, Nordhorn und Neuruppin.

Laut dem Netzwerk Campact finden dieses Wochenende dreimal so viele Proteste statt wie in der Vorwoche, besonders viele in Ostdeutschland. So werde in Gera, Nordhausen, Wismar, Hoyerswerda, Frankfurt (Oder) und Saalfeld demonstriert. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen werden im September neue Landtage gewählt. Umfragen zufolge könnte die AfD in allen drei Ländern stärkste Kraft werden.

Auch in Kleinstädten und Dörfern wird demonstriert

Christoph Bautz von Campact erklärte, die Demonstrationen gegen die AfD seien „die größte Protestwelle, die unser Land je erlebt hat“. Nun erfasse sie auch Kleinstädte und Dörfer, vor allem dort, wo sie am dringlichsten sei: im Osten der Republik. „Wir rechnen mit Hunderttausenden Menschen, die gegen Rechtsextremismus und für Menschenrechte demonstrieren - viele davon das erste Mal in ihrem Leben.“

In Osnabrück will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Samstag mit auf die Straße gehen, in Wittenberg der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte die Demonstrationen in seinem wöchentlichen Video „Kanzler Kompakt“.

Es sei der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten, der die Demokratie stark mache. „Ihn selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen - so wie es jetzt geschieht - das tut gut.“

Am vergangenen Wochenende hatten nach Polizeiangaben mehr als 900.000 Menschen in zahlreichen deutschen Städten gegen rechts demonstriert. Anlass waren Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmern, wobei demnach über die Vertreibung vor allem von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte beraten wurde. (AFP, dpa)