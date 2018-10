Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) geht nicht davon aus, dass die EU bereits im kommenden Jahr Abschied von der Zeitumstellung nehmen kann. „Ich rechne nicht mit dem Jahr 2019. Der Rest wird Verhandlungssache sein“, sagte Hofer, dessen Land gegenwärtig den EU-Vorsitz innehat, am Montag vor Beratungen der zuständigen EU-Verkehrsminister in Graz.



Die EU-Kommission hätte sich eigentlich gewünscht, dass die EU-Mitgliedstaaten bis zu Beginn des kommenden Jahres einen grundsätzlichen Beschluss über die Abschaffung der Zeitumstellung fassen, die zweimal im Jahr in der Europäischen Union praktiziert wird. Nach einer EU-weiten Konsultation im vergangenen Sommer, an der sich 4,6 Millionen EU-Bürger beteiligt hatten, hatte die Brüsseler Behörde im vergangenen Monat einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt.



Wie Österreichs Verkehrsminister Hofer am Montag deutlich machte, gibt es durchaus eine deutliche Mehrheit unter den EU-Staaten, welche die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit beenden wollen. Lediglich zwei oder drei Staaten hätten Bedenken, sagte er. Damit es zum Ende der Zeitumstellung kommt, ist ein Mehrheitsbeschluss nötig – 16 von derzeit 28 Mitgliedstaaten müssen zustimmen.



Probleme gibt es allerdings mit dem engen Zeitplan, welcher der EU-Kommission vorschwebt. Laut dem Brüsseler Vorschlag hätten die Mitgliedstaaten im Anschluss an einen Grundsatzbeschluss zum Abschied von der Zeitumstellung dem Plan zufolge der EU-Kommission bis zum kommenden April mitteilen sollen, ob sie jeweils in der ewigen Sommerzeit oder in der dauerhaften Winterzeit bleiben wollen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich für einen zügigen EU-Beschluss und die Einführung der dauerhaften Sommerzeit in Deutschland ausgesprochen. Dies hätte bedeutet, dass die EU-Kommission noch vor der Europawahl im kommenden Mai hätte verkünden können, im Sinne vieler EU-Bürger das Ende der Zeitumstellung bewirkt zu haben.



Slots an Flughäfen müssten nach vorn oder hinten verlegt werden

Doch daraus wird nun voraussichtlich nichts. Nach den Worten von Hofer braucht beispielsweise die Luftfahrtindustrie einen Vorlauf von mindestens 18 Monaten. Mögliche neue Zeitregelungen in den EU-Staaten hätten Auswirkungen auf die Vergabe von Slots an besonders ausgelasteten Flughäfen, die gegebenenfalls um eine Stunde nach vorn oder nach hinten verlagert werden müssten.