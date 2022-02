In Dresden wird am Sonntag an die Zerstörung der Stadt vor 77 Jahren erinnert. Mit einer Menschenkette, die sich gegen 18 Uhr schließen soll, wollen Tausende Bürger der Kriegstoten gedenken und zugleich für Toleranz und Vielfalt demonstrieren.

Die Polizei stellt sich auf einen langen Einsatztag ein, wie Sachsens Polizeipräsident Jörg Kubiessa in einer Pressemeldung mitteilt. „Während wir ab dem Mittag aufgrund eines von Rechtsextremisten angezeigten Aufzuges von einer dynamischen Lage ausgehen, ist am Abend die Absicherung der Gedenkveranstaltung auf dem Altmarkt und Neumarkt der Schwerpunkt für unsere Einsatzkräfte“, heißt es dort.

Gegen Mittag sollen sich am Dresdener Bahnhof bereits Hunderte Angehörige der rechtsextremen Szene versammelt haben. Auch von Gegendemonstrationen wird berichtet.

In der Vergangenheit versuchten Rechtsextremisten immer wieder, den Jahrestag der Zerstörung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Aktionen von Gegendemonstranten angemeldet.

Wegen der Corona-Pandemie gab es im vergangenen Jahr nur eine virtuelle Menschenkette. Der Bombardierung Dresdens wird auch mit vielen weiteren Veranstaltungen wie Gedenkkonzerten und Kranzniederlegungen gedacht. Ein zentraler Erinnerungsort ist auch die im Krieg zerstörte und später wieder aufgebaute Frauenkirche.

Bei den Luftangriffen alliierter Bomber auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 wurden etwa 25.000 Menschen getötet. Weite Teile der historischen Altstadt wurden zerstört. (mit AFP)