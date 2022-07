Herr Schneider, was war für Sie beim Sachverständigenrat für Integration und Migration Anlass, sich mit dem Thema Einbürgerung zu befassen?





Wir haben im letzten Jahr eine Expertise zur Einbürgerungspraxis erstellt und bekamen dabei den Eindruck, es sei Zeit für einen Weckruf. Die deutschen Behörden sind zum Teil jetzt schon überlastet durch die Anträge auf Einbürgerung. Nun plant die Regierung, das Staatsbürgerschaftsrecht weiter zu liberalisieren und die Wartefristen von acht auf fünf beziehungsweise von sechs auf drei Jahre zu verkürzen. Außerdem soll niemand mehr seine bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Nun sind die Wartezeiten auf die Einbürgerung aber schon jetzt überlang. Sie könnten, wenn sich nichts ändert, durch die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts noch viel länger werden und womöglich zwei bis drei Jahre dauern. Das passt nicht zur Ansage einer offenen Einbürgerungskultur und dem Werben um neue Staatsbürger.

Sie wollten einen Warnschuss abfeuern – aber das Problem ist doch bekannt?



Es ist aus den Statistiken einiger Bundesländer durchaus ablesbar und das ist auch der Eindruck aus unseren Fallstudien in sieben großen Kommunen: Den Behörden vor Ort ist das Problem bekannt. Aber auch in den obersten Landesbehörden und Länderregierungen muss die Erkenntnis reifen, dass mehr Personal als bisher nötig ist, damit die wachsende Zahl von Einbürgerungsanträgen einigermaßen bewältigt werden kann.

Wobei Ihre Studie ja besagt, dass der Ansturm schon jetzt groß ist. 2021 wurden mehr als dreimal so viele Syrerinnen und Syrer eingebürgert wie 2020.



Zugleich steigt die Zahl der offenen Verfahren; die hat sich in Hamburg zum Beispiel zwischen Anfang 2019 und 2022 um mehr als 40 Prozent erhöht. Die Ämter können den Rückstau mit vorhandenen Mitteln und Personal nicht abarbeiten. In Hessen hat das für Einbürgerungen zuständige Regierungspräsidium Darmstadt im letzten Jahr praktisch die Arbeit eingestellt und Tausende Menschen informiert, man könne ihre Anträge derzeit nicht bearbeiten. Da sind wir dicht vor einem Behördenversagen. Berlin mit seinen bis zu 7000 Einbürgerungen pro Jahr will mit einem neuen Einbürgerungszentrum demnächst drei Mal so viele Menschen einbürgern – voraussichtlich erst ab 2023.

Die deutschen Einbürgerungszahlen liegen seit je deutlich unter dem Schnitt der OECD-Länder, und sie stagnieren seit bald 20 Jahren. Was ist los mit Deutschland?



Die Antwort darauf ist nicht leicht; wir selbst haben noch keine Studie zu anderen Industrieländern gemacht. Es dürfte in diesem Fall aber wohl auch an der föderalen Struktur Deutschlands liegen: Staatsangehörigkeitsfragen werden per Bundesgesetz geregelt, aber von den Ländern verwaltet. Und da herrscht vielerorts noch eine restriktive Grundhaltung vor; nicht überall wurde eine einladende Einbürgerungskultur verinnerlicht.

Warum ist es überhaupt nötig, dass mehr Menschen eingebürgert werden?



Es ist ein Problem für die Demokratie, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung dauerhaft von ihren zentralen Prozessen – den Wahlen – ausgeschlossen ist. So entsteht ein Demokratiedefizit. Momentan dürfen ja lediglich EU-Bürger:innen an Kommunalwahlen teilnehmen.

Zurück zu Ihrer Studie. Sie haben ja auch Daten dazu: Wer sind die Menschen, die jetzt Bürger:innen werden wollen?



Wir haben nur Zugewanderte aus Syrien, die neuerdings größte und wichtigste Gruppe in Bezug auf Einbürgerungen, in dieser Studie betrachtet, würden die Untersuchung aber gerne auf andere Herkunftsländer ausweiten. Für Syrerinnen und Syrer können wir jedenfalls sagen: Es sind in der Regel gut integrierte Zugewanderte, die sich erfolgreich bemüht haben, Deutsch zu lernen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland entwickelt haben. Wenn wir uns die Zahlen der Einbürgerungsstatistik ansehen, stellen wir fest: Viele hatten ihre Einbürgerung schon länger fest vor Augen. Sie haben sich deutlich vor Ablauf von sechs oder acht Jahren Aufenthalt in Deutschland darum bemüht – und sie erfüllen die dafür nötigen Integrationsvoraussetzungen.

Das Gespräch führte Andrea Dernbach.

Jan Schneider

leitet den Bereich

Forschung des

Sachverständigenrats für Integration

und Migration. Der SVR berät

unter anderem die

Bundesregierung.