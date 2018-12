Herr Oettinger, haben Sie einmal zusammengerechnet, wie viel Sie jedes Jahr mit dem Auto zwischen Brüssel, Berlin und der sogenannten Provinz unterwegs sind?



Wegen der Entfernungen bin ich zwangsläufig viel mit dem Flugzeug unterwegs. Aber auch mit dem Wagen kommen pro Jahr rund 100.000 Kilometer zusammen.



Wie häufig sitzen Sie dabei selbst am Steuer?



Zum Großteil werde ich gefahren, aber gelegentlich fahre ich auch selber.



Was fällt Ihnen am meisten auf, wenn Sie die „Brüsseler Blase“ verlassen?



Brüssel ist doch keine Raumstation. Hier im Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Kommission, treffe ich regelmäßig Besuchergruppen, Vertreter von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden. Aber man ist als Politiker immer grundsätzlich gut beraten, Sitzungsräume und Büros gelegentlich auch zu verlassen und Einladungen anzunehmen. Ich bin viel unterwegs, weil ich als Gesprächspartner und Redner eingeladen werde. Das reicht dann vom Neujahrsempfang des Bauernverbandes über die Verabschiedung eines IHK-Präsidenten bis zum evangelischen oder katholischen Kirchentag.



Und was entgegen Sie dann, wenn Sie bei solchen Gelegenheiten auf „die da in Brüssel“ angesprochen werden?



Es war auch in Baden-Württemberg schon meine Aufgabe, den Stuttgartern zu erklären, dass wir Politik für den ländlichen Raum machen, und den Schwarzwäldern, dass wir eine Hauptstadt mit einem Flughafen und einer Landesmesse brauchen. Nun ist Europa mit seinen 28 Mitgliedstaaten, 24 Muttersprachen, Religionen, seiner Geschichte und seinen unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen viel komplexer als Baden-Württemberg. Aber Europa lässt sich trotzdem sehr gut erklären, und das tue ich auch.



Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. In Frankreich demonstrieren seit Wochen in den ländlichen Regionen die „Gelbwesten“ gegen eine Erhöhung der Ökosteuer. Wie kann der Kampf gegen den Klimawandel gelingen, ohne dabei die Bürger über Gebühr zu belasten?



Wir müssen begreifen, dass die Europäer und insbesondere hoch entwickelte Staaten wie Deutschland und Frankreich über ihre Verhältnisse leben, wenn man die Ökobilanz zum Maßstab nimmt. Würden alle Menschen auf der Welt so viel Auto fahren wie Franzosen und Deutsche – mich eingeschlossen –, dann wäre der Schaden für das Klima noch viel größer. Es ist ja auch so, dass wir alle generell für Klimaschutz sind, und je mehr wir den konkreten Auswirkungen der Erwärmung ausgesetzt sind, desto mehr steigt die Zustimmung zum Klimaschutz, etwa wenn es wie im vergangenen Sommer zu lang anhaltenden Dürreperioden kommt. Aber wenn es konkret darum geht, unser eigenes Verhalten zu ändern, dann ist die Bereitschaft auf einmal überschaubar, etwa wenn wir den Ausstoß von Kohlendioxid, Stickoxid und Feinstaub bei Fahrzeugen oder den Verbrauch von Öl und Ölprodukten senken sollen – durch eine effizientere Technik oder durch höhere Steuern.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will durch eine Steuer für Digitalkonzerne zusätzliche Einnahmen in die französische Staatskasse bringen. Was halten Sie von dem Vorstoß Frankreichs?



Frankreich hat gemeinsam mit Deutschland zu einer Gruppe von EU-Mitgliedstaaten gehört, die uns vor einem Jahr aufgefordert hat, einen Vorschlag für eine Besteuerung von digitaler Wertschöpfung und digitalen Gewinnen vorzulegen. Dies haben wir gemacht. Angesichts des Widerstandes einiger Finanzminister in der EU gegen den Vorschlag habe ich nur eine einzige Bitte: Die Digitalsteuer darf nicht in endlosen Debatten zerredet werden, wie es bei der Finanztransaktionssteuer seit 2011 der Fall ist. Im Kern geht es um die Frage: Haben wir den Mut, eine Steuer einzuführen, die in den USA zu Verärgerung führen kann?



Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat zuletzt gemeinsam mit Paris vorgeschlagen, zunächst einmal einen Kompromiss mit den USA anzusteuern und bis 2020 eine Lösung zur Besteuerung von Digitalunternehmen im Rahmen der OECD zu suchen.



Ich habe mit diesem Datum kein Problem. Aber wir sollten schon jetzt die Vorbereitungen für die Struktur einer europäischen Digitalsteuer vorantreiben. Denn ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass die USA im Rahmen der OECD bei Verhandlungen über eine Digitalsteuer mitmachen werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die USA innerhalb der OECD eine Steuer akzeptieren, die Europa zugute kommt. Schließlich geht es im Kern um die Besteuerung einer Wertschöpfung, die im Silicon Valley stattfindet. Anders gesagt: Das Neue einer EU-Digitalsteuer würde darin bestehen, dass wir gewissermaßen in einer Zerlegung der Wertschöpfung einen Teil der Gewinne in Europa besteuern können, die durch die Daten europäischer Bürger in den USA entstehen.