Russland startet Desinformationskampagne zu ukrainischer Offensive

Wie die Experten des US-Think-Tanks "Institute for the Study of War" in ihrem täglichen Briefing ( Quelle hier ) zum Ukraine-Krieg schreiben, versucht Moskau die ukrainische Offensive als gescheitert darzustellen. In dem Briefing heißt es:

"Das russische Verteidigungsministerium hat unmittelbar nach der Ankündigung der ukrainischen Gegenoffensive am 29. August mit einer Informationskampagne begonnen, um diese als gescheitert darzustellen. Mehrere prominente Militärblogger - auch solche, die dem Kreml in der Vergangenheit kritisch gegenüberstanden - unterstützen diese Botschaft."





In Russland werde zudem berichtet, dass sich der ukrainische Präsident Selenskyj und der Generalstab des Militärs wegen der offensive überworfen hätten. Selenskyj fordere sie, das Militär sehe sich selbst aber als zu schwach, um sie erfolgreich durchzuführen.



Tatsächlich ist über Erfolg und Misserfolg der Operation derzeit wenig bekannt. Was überraschend ist, da der gesamt Krieg auf verschiedenen Medienkanälen in seinen Entwicklungen quasi live verfolgt werden kann.

Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass die Ukraine seit Montag Geländegewinne erzielt hat. Details verbreiteten sie aber nicht. Kiew hatte zuletzt Experten, Nutzer in den sozialen Netzwerken und Reporter darum gebeten, keine Details über die Offensive zu veröffentlichen, weil das den russischen Truppen helfen könnte.

Wie die ISW-Experten schreiben, ist die Situation an der Front auch deshalb schwer einzuschätzen, weil die Ukraine mit Scheinangriffen operieren könnte, um Russland abzulenken. Ukrainische Truppen könnten demnach Angriffe fahren, nicht mit dem Ziel wirklich durch Verteidigungspositionen zu brechen, sondern Truppenverlegungen der Russen zu provozieren. Dann würden sich die ukrainischen Einheiten zurückziehen, was aussehe wie eine lokale Niederlage. Stattdessen werde dann an dem Punkt attackiert, wo die russischen Truppen abgezogen wurden.