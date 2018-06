Ruth Schneeberger konnte ihre Mutter verstehen. Nach dem Schlaganfall konnte ihre Mutter sich schlecht ausdrücken, den Pflegediensten erschienen ihre Signale frustrierend widersprüchlich. Sie dagegen kannte alle ihre Vorlieben, ihre Art, ihren Humor. Sie führte mit ihrer Mutter nonverbal eine Unterhaltung fort, die zwischen den beiden Jahrzehnte zuvor begonnen hatte. Die Mutter wurde mit ihr wieder ruhig und ausgeglichen.

Weil die beiden auf ein Verhältnis zurückgreifen konnten, das sich in Jahrzehnten zuvor aufgebaut hatte. Schneeberger konnte ihre Mutter lesen und war dadurch tatsächlich in der Lage, sie glücklich zu machen. Glücklicher, als sie es mit einem fremden Pflegedienst je hätte sein können.

Das Wort, das in ihrem Text nicht vorkommt, ist: Pflicht. Geschweige denn Schuld. Schneeberger handelte aus einem inneren Bedürfnis heraus. Nicht ein Gefühl von Schuld, sondern reine menschliche Nähe und auch das Gefühl von Dankbarkeit führen dazu, dass Kinder ihre Eltern selbst pflegen (wollen). Es ist ein positives, kein negatives Gefühl. Ohne dieses Gegengewicht wären die Entbehrungen auch wohl kaum zu schultern.

Wen immer man fragt: Die Antworten zu der Frage, ob jemand seine Eltern selbst pflegen will, fallen sehr verschieden aus. Aber sie kommen spontan und vehement. Da ist der Kollege, der nicht in die USA gegangen ist, als die Gelegenheit sich bot. Er wollte in ihrer Nähe bleiben. Da ist der Mitschüler, der, „so lange mein Vater noch lebt“ nie aus Bonn wegziehen würde. Einige lehnen es kategorisch ab, ihre Eltern in ein Pflegeheim „zu geben“. Sie „bringen es nicht übers Herz.“ Eben weil sie einander ans Herz gewachsen sind in einer 40 bis 70 Jahre langen Beziehung.

Wenn alle pflegen, geht niemand mehr ins Ausland

Ja, es sind radikal subjektive Meinungen, so wie jede einzelne Eltern-Kind-Beziehung subjektiv ist. Denn andere machen es ja eben doch: Sie gehen ins Ausland, obwohl ihre Eltern noch leben. Sonst ginge ja niemand mehr ins Ausland. Es ziehen auch durchaus Leute aus den Wohnorten ihrer Eltern weg, was anderen ganz unmöglich erscheint.

Diese Lebensentscheidungen folgen keiner theoretischen Argumentation. Sie leiten sich auch nicht aus der Geburt ab, sondern sind ein Spiegel der Beziehung, die die Familien in den Jahrzehnten nach dieser Geburt geführt haben. Die Beziehung ist der Schlüssel zur Pflegedebatte.

Wenn in der Debatte immer vom „Zurückgeben“ geredet wird, nimmt man zum Beispiel ganz lebensfern an, dass es sich dabei nur um Gutes handelt. Man solle Eltern zurückgeben, was sie einem gegeben haben. Doch das können viele Eltern gar nicht wollen: In gleicher Münze Vernachlässigung, Übergriffigkeit, Machtmissbrauch, ja einfach pures Desinteresse zurückzuerhalten, kann nicht gemeint sein. Wer hier als Kind nur aus Pflichtgefühl handelt, muss scheitern. Man kann niemanden zur Liebe verpflichten, und aus Liebe heraus muss es doch geschehen, das Kümmern um die Eltern, sonst gehört man schnell zu denen, die ihren Eltern, ehe sie es sich versehen, nicht etwas zurückgeben, sondern etwas heimzahlen. Unter solchen Umständen darf man – zum Besten der Eltern – die Abhängigkeiten nicht einfach umdrehen. Von Quälerei und Not zeugen überforderte Angehörige, die sich aus Pflichtgefühl in den Knoten ihrer ungelösten Konflikte verfangen.

Absurd, dass nur die eigene Pflege glücklich macht

Aber einmal angenommen, die Kinder wollen alles tun, damit es ihren Eltern gut geht. Dann können die Mittel dazu sehr unterschiedlich sein. Wer sagt, nur die persönliche Pflege zu Hause sei Liebe, weiß nichts von der Liebe und den vielen Formen, die sie annehmen kann. Von der Tatsache, dass sie immer nur die Form annehmen kann, die zwischen bestimmten Menschen möglich ist. Warum soll sich die Liebe für die Eltern ausgerechnet in einer Windel, die ich persönlich beseitige, ausdrücken können?

Es ist außerdem eine absurde Vorstellung, dass die eigenhändige Pflege durch die Kinder die Eltern am glücklichsten machen würde. Eine Annahme, die möglicherweise gerade den Eltern nicht gerecht wird. Die Beziehungen, die Eltern mit ihren Kindern pflegen, sind so unterschiedlich wie diese Menschen selbst. Wer glaubt, ihnen die persönliche Pflege zu schulden, muss sich und sie genauso fragen: Darf ich das überhaupt?

Wer einfach behauptet, so sei er halt, der Lauf der Dinge, irgendwann würden die Eltern wieder zu Kindern, und dann wickele man halt seine Eltern, wie sie es mit einem selbst getan haben, der macht es sich zu einfach. Wir sollten unsere Eltern nicht mit Kleinkindern verwechseln. Ein Kind wird in eine Situation hineingeboren, zwischen den Erwachsenen besteht eine Beziehung, die meist etwa 40 bis 70 Jahre gewachsen ist.