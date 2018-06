Die Eltern, auch wenn ihre nachlassenden Körperfunktionen das möglicherweise irgendwann nahelegen, sind in keiner Weise vergleichbar mit Kleinkindern. Ähnlich werden sie ihnen nur im Grad ihrer Abhängigkeit. Der alte Mensch hört nicht auf, ein eigenständiger Mensch zu sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar – und im Zweifel wird damit vielleicht der ganze Vater für die Kinder unantastbar, weil er glaubt, sonst seine Würde zu verlieren. Es kann letztlich eine Frage des Respekts sein, die Eltern eben nicht selbst zu pflegen. Ihnen ihre Unabhängigkeit zu lassen schließt die Unabhängigkeit von den eigenen Kindern ein. Möglicherweise ist es für die Eltern sogar eine Zumutung, einzig von der Beziehung zu ihrem Kind abhängig zu werden.

Einmal angenommen, Menschen haben in ihrem Leben auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide die höchsten Stufen erklommen: danach strebt der Mensch, sind die elementarsten Bedürfnisse gedeckt, nach der Erfüllung höherer Bedürfnisse. Dazu zählen der Wunsch nach Stärke, Erfolg und Unabhängigkeit. Einmal angenommen, die Eltern von Jens Spahn sind auf dieser höchsten Ebene angelangt. Warum sollte sich das im Alter ändern? Warum sollten sie plötzlich dann am glücklichsten sein, wenn ihr Sohn die Karriere für sie aufgibt, um ihre grundlegenden Bedürfnisse zu erfüllen, die auch jemand anders erfüllen könnte?

Das hohe Bedürfnis der Selbstwirksamkeit

Man darf davon ausgehen, dass die Eltern von Jens Spahn auf ihren Sohn stolz sind. Er hat es zu „etwas“ gebracht. Vermutlich haben sie sich das ihr Leben lang für ihn gewünscht. Können sie nun wollen, dass er das aufgibt? Auch ihren eigenen Wunsch? Die elementarsten Pflegebedürfnisse sind eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung zu einem guten Leben im Alter.

Man muss sich stattdessen ansehen: Wo liegt in den jeweiligen Beziehungen das Glück? Für Ruth Schneeberger lag es in der gelungenen Kommunikation mit ihrer Mutter. Auch sie erfüllte sich in dieser Beziehung Bedürfnisse der höchsten Ebene: Selbstwirksamkeit. Denn sie sah, dass es ihrer Mutter durch ihre Anstrengungen gut ging. Könnten Jens Spahn und alle, die denken wie er, das auch? Könnten sie die Signale ihrer Eltern lesen, wie Schneeberger das bei ihrer Mutter konnte? Könnten sie ihnen durch eigene Pflege überhaupt ein besseres Leben bringen als mit einem Pflegedienst? Oder würden sie ihnen durch ihr Opfer sogar Schuldgefühle aufladen?

Die Mutter von Ruth Schneeberger wurde in der Obhut ihrer Tochter entspannt und glücklich, das wiederum machte die Tochter glücklich. Statt des halben Jahres, das sie laut Ärzten noch zu leben hätte, lebte sie noch unglaubliche zehn Jahre.

Der Pflegebeitrag soll steigen

Jens Spahn saß vier Wochen nach seiner Aussage wieder in einer Talkshow. Dieses Mal sagte er, er werde für seine Eltern „in jeder freien Minute“ da sein. Vermutlich bedeutet das in seinem Beruf, dass er sie nicht pflegt, freie Minuten wird er wenige haben. Inzwischen hat er angekündigt, dass der Pflegebeitrag 2019 um 0,3 Prozentpunkte steigen soll. Was, wenn es das Beste für alle wäre?

Spahn sagt, er habe die Frage der Pflege frühzeitig mit seinen Geschwistern besprochen. Davon abgesehen haben seine Eltern vermutlich mehr von ihrem Sohn, wenn er seine Karriere verfolgt und sie seine Karriere verfolgen können. Vielleicht ziehen sie mehr Befriedigung aus Jens Spahn, ihrem Sohn und Gesundheitsminister, als aus Jens Spahn, ihrem Sohn und Altenpfleger.