Wozu braucht’s die Bundeswehr? Das Grundgesetz hat eine klare Antwort auf diese Frage. Artikel 87a lautet: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ Man darf sich also wundern, wenn die zuständige Ministerin es jetzt für nötig hält, einen „grundlegenden Umbau“ der Truppe anzukündigen, um sie in die Lage zu versetzen, „ihren Beitrag zur nationalen Sicherheitsvorsorge“ zu leisten. Ja – kann sie das denn derzeit nicht? Die ehrliche Antwort lautet: nein.

Es fehlt der Bundeswehr an allem

Es fehlt an allem. An tauglichem Gerät, Flugzeugen, Panzern, Fregatten. An Personal. Die Freiwilligenarmee muss sich eingestehen, dass sie den Kampf um die besten Köpfe allzu oft verliert. Und es fehlt Geld. Daran trägt Ursula von der Leyen keine Schuld. Nach dem Ende des Kalten Krieges wähnte sich das vereinigte Deutschland von Freunden umzingelt. Warum also weiter in großem Maßstab Panzer kaufen?

2001 flogen von Islamisten entführte Flugzeuge ins World Trade Center. Die Nato rief den Bündnisfall aus. Von da an verteidigte Deutschland seine Sicherheit auch am Hindukusch. Dieser Einsatz in Afghanistan gab die Folie ab für das, was die Bundeswehr fortan sein sollte: eine weltweit schnell einsetzbare Krisenreaktionsarmee. Ausrichtung, Ausstattung, Ausbildung – alles wurde auf dieses Ziel ausgerichtet, die Wehrpflicht ausgesetzt.

Dann annektierte Russland die Krim, begann einen Krieg in der Ost-Ukraine, startete Bot-Angriffe auf den westlich-liberal-demokratischen Mainstream – und schickte Schockwellen um die Welt, die in Europa besonders sensibel registriert wurden. Auch in Deutschland, wo man erschrocken feststellte, dass man für den Fall des Falles eines russischen Angriffs schlecht gerüstet wäre. Deshalb die Reform. Ein Umbau, der eine Art Rückbau ist, aber in Rechnung stellt, dass das Land nicht mehr nur zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sondern auch im Cyberraum verteidigt wird.

Die Deutschen müssen sich mit sich selbst einig werden, ob sie eine funktionsfähige Bundeswehr wollen

Wozu braucht’s die Bundeswehr? Die eher pazifistisch grundgestimmten Deutschen tun sich schwer mit einer Antwort, schwerer als das Grundgesetz. Darum gehört zur Reform: Die Bürger müssten sich endlich mit sich selbst verständigen, ob sie die Bundeswehr wollen oder nicht. Ganz oder gar nicht. Mit ein bisschen Militär ein bisschen konfliktfähig zu sein, reicht nicht. Das macht nur verzagt.

Die Wahrheit ist unbequem. Aber sich des Auftrags der Streitkräfte in der Zukunft zu vergewissern, ist zwangsläufig. Denn die Soldaten setzen ihr Leben aufs Spiel: im Auftrag des Parlaments, für die Gesellschaft. Die Bürger schulden ihnen eine eindeutige Antwort. Sicherheit hat ihren Preis. Aber nichts ist teurer als eine nur halbwegs ausgestattete Armee, die zu nichts zu gebrauchen ist.