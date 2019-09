Die Polizei, sonst ist sie dein Freund und Helfer. Hier hätte sich Ex-Nationalfußballer Christoph Metzelder die Begegnung gerne erspart. Eine „Razzia“. Dank Begleitung durch das Massenblatt „Bild“ wurde der Tatverdacht gegen ihn auf Verbreitung kinderpornografischer Bilder schlagartig der Weltöffentlichkeit bekannt – soweit die sich dafür interessierte. Natürlich folgt Kritik. Weniger an Metzelder, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Aber an Staatsanwaltschaft, Polizei und Medien. Hätten sie alle sich den Mund verbieten sollen?

Ja. Nein. Teilweise. Vielleicht. Unbedingt. Das ist der Tenor. Er zeigt, entweder fehlt es an Anstand und Verantwortung oder an Regeln und ihrer Befolgung. Oder an allem zusammen. Klar ist nichts. Ein paar amtliche Richtlinien hier, ein bisschen Pressekodex da, eine Prise Persönlichkeitsrechte dort. Es ereignet sich etwas, das keiner kontrollieren und den bis zum Erweis des Gegenteils Unschuldigen in seiner sozialen Existenz vernichten kann, was dann natürlich keiner gewollt hat.

Warum hat die Polizei die "Bild" gelobt?

Die Polizei: Warum hat ihr Sprecher die „Bild“ gelobt, dass sie die Strafanzeige erstattet hat? Es war doch absehbar, dass sie dieses Zitat nutzen wird, um ihrem „Razzia“-Prangerbericht einen halbstaatlichen Anstrich zu geben.

Die Staatsanwaltschaft: Warum hat sie Metzelders Namen mit eigener Presseerklärung herausgestellt, nur weil die „Bild“ ihn nannte? Etwas Diskretion wäre zumindest ein Zeichen gewesen.

Die Medien: Ist die Nachricht wichtig? Sollten die Ermittlungen nicht mehr ergeben als ein rundes Dutzend Bilder mit angeblich „üblichen“ Motiven, also Darstellungen von Kindern, aber keine von Sexual- und Gewalttaten, könnte das Delikt mit einer Geldstrafe unterhalb der Vorbestraft-Schwelle von 90 Tagessätzen geahndet werden. Ein Kleindelikt mit geringer Schuld. Alltagskriminalität, leider.

Ein merkwürdiger Fall

Von dem Fall ist bisher so wenig bekannt, wie vieles an ihm merkwürdig ist. Metzelder soll die Bilder einer Freundin geschickt haben. Dass Kinderpornogucker Frauen oder Freundinnen solche Bilder schicken, ist Kriminalisten unbekannt. Unbekannt ist auch die Rolle der „Bild“, die sich auf Anfrage selbstverständlich nicht äußern möchte. Bekannt ist dafür, dass einer, der ein paar Bilder hat, fast immer viele mehr hat. Versierte Techniker können gelöschte Dateien rekonstruieren und finden entlegenste Verstecke auf Festplatten. Wenn Metzelders Datenträger sonst sauber sind – wie ist dieser Fall dann zu bewerten?

Ein Tatverdacht ist auch eine Wahrheit. Er kann eine relevante Nachricht sein. Deshalb darf es ihn auch in den Medien geben. Behörden dürfen nicht automatisch schweigen, wenn Medien fragen. Das System braucht Spielraum. Vorschriften helfen wenig. Im Zweifel für den Angeklagten, heißt es. Warum nicht auch: Im Zweifel für den Verdächtigen? Die Deutsche Fußball-Liga gab inzwischen bekannt, dass sie in Absprache mit Metzelder die Zusammenarbeit mit ihm im Kuratorium zunächst aussetzen werde.