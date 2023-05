Auf Frachtschiff verirrt Polizei fischt Reh aus Kanal

Polizisten der Wasserschutzpolizei haben ein Reh von einem Frachtschiff befreit. Anschließend fischten sie das Tier am Wochenende noch mit einem Bootshaken aus dem Wasser. Das Reh hatte sich in dem vier Meter tiefen leeren Laderaum des Schiffes, das auf dem Silokanal angebunden war, verirrt. Eine Bürgerin alarmierte die Polizei, wie die Direktion West am Sonntag mitteilte. Ein Polizist und ein Mitarbeiter der Jagdbehörde fingen das Tier ein – doch oben auf dem Schiff entwischte es.

Das Reh stürzte in den Kanal, hieß es weiter. Der Polizist griff zum Bootshaken und fischte das Tier, das sich noch in dem Netz befand, mit dem es die beiden Männer eingefangen hatten, aus dem Wasser. Mit dem Haken zogen sie das nasse Reh an Land und ließen es „sichtlich geschwächt“ anschließend frei.