Aus Sonneberg in Thüringen Oxfam Potsdam versteigert über 100 Jahre alte Puppenstube

Ein solches Schmuckstück bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Oxfam in Potsdam nicht oft zu sehen: Als vor ein paar Monaten eine alte Dame den gemeinnützigen Second-Hand-Laden betrat, ahnte noch niemand, was sich in dem großen alten Holzkoffer befand, den sie in der Hand trug. „Es wird mich und die Erstbesitzerinnen (eine lebt noch mit über 100 Jahren) freuen, die Puppenstube wieder in den Kreislauf geben zu können“, stand auf dem Zettel, der anbei lag.

Vorsichtig öffneten die Ehrenamtlichen des Shops den Koffer und packten die sorgfältig in Papier gewickelten Teile aus. Als sie fertig waren, hatten sie eine komplette Wohnungseinrichtung in Miniatur-Format vor sich: Ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche und ein Schlafzimmer sowie eine Puppenfamilie inklusive Hund und Katze.. Die Puppenstube ist rund hundert Jahre alt, gefertigt wurde sie im thüringischen Sonneberg, einer alten Spielzeugstadt.

Als „Oxfam-Schatz“ wird die Puppenstube ab dem 18. Mai um elf Uhr für den guten Zweck auf Ebay versteigert. Der Link zur Auktion lautet www.ebay.de/itm/374698288020, der Startpreis liegt bei 150 Euro.