Autofreie Innenstadt, Radwege, Havelspange Stadtforum diskutiert zum Potsdamer Verkehr

Das Stadtforum Potsdam diskutiert am 4. Juli über den Verkehr in Potsdam und Mobilitätskonzepte. Dabei geht es unter anderem um Radverkehr und E-Mobilität, Quartiersgaragen und Mobilitätshubs in Krampnitz, die autoarme oder autofreie Innenstadt und eine möglich dritte Autobrücke über die Havel.

Unter der Moderation von Karin Flegel soll kontrovers über Verkehrskonzepte für die wachsende Stadt und eine zukunftsgerechte Innenstadt diskutiert werden. Geplant sind eine Einführung durch den Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) sowie Beiträge von Norman Niehoff, Fachbereichsleiter Mobilität und technische Infrastruktur der Stadtverwaltung, Anja Hänel, Referentin des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Philipp Otto, Sprecher des ADFC Brandenburg, Martin Koller vom ADAC Berlin-Brandenburg und Michael Ortgiese vom Verkehrs- und Mobilitätsmanagement der Technischen Universität Berlin.

Das Publikum ist anschließend zur offenen Diskussionsrunde eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Stadtforum findet im Urania Planetarium, Gutenbergstraße 71/72, statt. Die Veranstaltung wird auch live gestreamt unter www.potsdam.de/de/stadt-forum-potsdam.