Baustellen des Jahres Behlertstraße ab Ostern wieder frei

Potsdam kann sich bald von einer Großbaustelle verabschieden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll die Behlertstraße nach den Osterferien für den Verkehr freigegeben werden. Wie Thomas Schenke, Fachbereichsleiter Mobilität und technische Infrastruktur mitteilte, soll Mitte April zunächst die Fahrtrichtung Norden über die Straße Am Neuen Garten wiedereröffnet werden. Für die Fahrt ins Potsdamer Zentrum über die Kurfürstenstraße würden noch Restarbeiten nötig sein, so Schenke. Doch auch diese Strecke werde dann innerhalb weniger Tage wieder befahrbar sein.

