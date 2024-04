Bezahlkarte für Geflüchtete Potsdams Stadtverordnete setzen auf „diskriminierungsarme Gestaltung“

Mit großer Mehrheit haben sich Potsdams Stadtverordnete gegen die Bezahlkarte für Geflüchtete ausgesprochen. Laut Beschlusstext aus der Feder der Fraktion Die Andere soll sich Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) beim Land dafür einsetzen, dass die Bezahlkarte nicht als vorrangiges Mittel für die Auszahlung von Geldern an Asylbewerber verwendet wird.

Dafür dürfte es zu spät sein: Nach dem Beschluss von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten für die Einführung der umstrittenen Karte im November einigten sich die Regierungsfraktionen im Bundestag vor einigen Tagen auf einen Entwurf für die bundesweite Gesetzesgrundlage.

Arndt Sändig (Die Andere) stellt die Argumente für die Karte in Frage. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Für den Antrag gegen die Bezahlkarte stimmten unter anderem SPD, Grüne, Linke und Die Andere. Die Potsdamer SPD-Fraktion positioniert sich damit gegen den Landeskurs der Partei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte schon früh für die Karte geworben.

Wenn die Karte verpflichtend komme, so der Beschlusstext der Stadtverordneten weiter, solle „die Landeshauptstadt ihre Möglichkeiten nutzen, um diese so diskriminierungsarm wie möglich zu gestalten“. Der Antrag listet eine Reihe von Mindeststandards auf, die berücksichtigt werden sollen. So soll die Karte bei allen Händlern und für alle Warengruppen sowie bei Online-Einkäufen eingesetzt werden können und nicht auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt sein.

Arndt Sändig (Die Andere) stellte das Argument, man wolle mit der Bezahlkarte Geldströme ins Ausland verhindern, infrage. Es sei überhaupt nicht bekannt, wie viel Geld aus Hilfsleistungen Asylbewerber ins Ausland überwiesen. „Die Bezahlkarte ist Populismus, der am rechten Rand fischt“, sagte Sändig. Isabelle Vandré (Linke) lobte die fraktionsübergreifende Allianz auf Stadtebene gegen die Bezahlkarte.

Der Migrantenbeirat, der sich in einer Stellungnahme gegen die Bezahlkarte und bei Einführung für eine Minimierung der Hürden einsetzt, begrüßte den Beschluss. Die Vorsitzende des Gremiums, Fereshta Hussain, sagte auf Anfrage, es sei wichtig, dass die beschlossenen Standards nun auch umgesetzt würden.