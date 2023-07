36 Stunden Kultur im Zug Tango tanzend von Breslau nach Berlin

Langsam rollt der Zug durch den Sommerabend. Draußen Kiefern, Büsche und blauer Himmel, nirgends ein Haus. Ist das schon Brandenburg? Egal. Wir sind auf der Rückfahrt von Breslau Richtung Berlin – und mitten in einem Tangokurs. Eine Hand am Partner, die andere oben an der Gepäckablage – zwecks Gleichgewichts. „Kontakt aufbauen im Brustbereich“, sagt Christina Rohn, die Tanzlehrerin, „nicht im Becken!“