Am Bürger vorbei Brandenburgs SPD auf Bilanztour vor der Landtagswahl

Der Abend läuft richtig gut für die CDU. Da muss sie nicht einmal vor Ort sein in Drewitz, jenem Plattenbau-Viertel im Potsdamer Süden, in dem sie noch nie punkten konnte. 8,9 Prozent bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Gewonnen hatte 2019 in Drewitz die SPD mit gut 29 Prozent, dahinter die AfD.

Der damals erfolgreiche SPD-Direktkandidat, der im Herbst wieder reüssieren will, steht auf der Freiluftbühne umringt von DDR-Bauten, grün leuchtet ein Dönerschild, die Straßenbahn rattert vorbei: Daniel Keller, SPD-Landtagsfraktionschef, hat zum Abschluss der Fraktionsbilanz-Tour durch Brandenburg gemeinsam mit SPD-Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke in seinen Wahlkreis geladen.

Die SPD vor der Landtagswahl Bei der Landtagswahl 2019 war die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke stärkste Kraft mit 26,2 Prozent vor der AfD mit 23,5 und der CDU mit 15,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 10,8, die Linke auf 10,7 und BVB/Freie Wähler auf fünf Prozent. Aktuell stellt die SPD-Fraktion 25 der 88 Abgeordneten im Brandenburger Landtag. Laut der jüngsten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des RBB vom April könnte das rot-schwarz-grüne Bündnis mit einer Mehrheit der Sitze nach der Wahl am 22. September rechnen. Stärkste Kraft wäre trotz Verlusten aber die AfD mit 26 Prozent der Stimmen. Die SPD, in Brandenburg seit 1990 stärkste Kraft bei allen Landtagswahlen, käme mit 22 Prozent nur auf Platz zwei, gefolgt von der CDU, die unverändert bei 18 Prozent steht. Bündnis 90/Die Grünen liegen bei acht Prozent, die Linkspartei bei sechs. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht könnte aus dem Stand zehn Prozent holen.

Eine „Realschau, was wir gemacht haben in den vergangenen fünf Jahren“, kündigt Keller an. Und startet ausgerechnet damit: Brandenburg sei zu einem „Schutzstaat“ geworden. Die Ausbildungskapazitäten bei der Landespolizei in Oranienburg seien erhöht worden. Und in der Justiz seien die überlangen Verfahrensdauern beendet, rund 77 neue Richter eingestellt worden. Blöd nur: Beide Ressorts, Inneres und Justiz, sind in der Kenia-Koalition in CDU-Hand.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die fünf SPD-Kabinettsmitglieder, die Chefin der Staatskanzlei und die Ministerinnen und Minister für Finanzen, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, sind alle vor Ort, doch werden sie nicht einbezogen an diesem Montagabend. Unter dem Motto „Rede. Frage. Antwort.“ sollen Bürger mit SPD-Politikern ins Gespräch kommen, wie schon 17 Mal zuvor bei Terminen in jeder Region des Landes.

Doch in Drewitz, jenem Stadtteil, der sich mit verhältnismäßig hoher Arbeitslosenquote und einem Standort des Kinderhilfsprojekts „Arche“ stark von der besser situierten Innenstadt unterscheidet, zündet das Konzept nicht. Viel, viel Rede inklusive Imagefilm, eine Stunde lang. Wenige Fragen, unkonkrete Antworten.

Hauptsächlich SPD-Anhänger im Publikum

Was fehlt, sind die Anwohner. „Zehn Prozent Bürger“, schätzt ein Abgeordneter mit Blick über die Bierbänke. Der Großteil der Zuhörer sind SPD-Mitglieder. Viele aus dem kommunalen Bereich, in dem es kräftig rumort, weil gegen Oberbürgermeister Mike Schubert, der kurz vor Schluss erscheint, die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme nach der Annahme von VIP-Tickets ermittelt. Vertreter des kommunalen Klinikums, der Handwerkskammer, der Arbeiterwohlfahrt und der Feuerwehr sind da, auch die Intendantin des Hans Otto Theaters.

Der gesamte Auftritt wirkt ein bisschen so, als wäre ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie neben dem Havel-Nuthe-Center gelandet, einem in die Jahre gekommenen Einkaufscenter mit Geschäften im niederen Preissegment.

Woidke verurteilt den Angriff auf Europapolitiker Ecke

Abseits auf einer Bank sitzt ein Grüppchen von Männern und Frauen, Bierflaschen und Zigaretten in den Händen. Die Polizei führt zwei Angetrunkene dezent zur Seite, weil sie so laut vor sich hinbrabbeln, dass Woidke kaum zu verstehen ist. Er verurteilt den brutalen Angriff auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden. Der Überfall reihe sich ein in eine „Kette der Schande“, die von den Demokraten gemeinsam durchbrochen werden müsse. An die Adresse der AfD sagt er: „Ihr seid Rechtsextremisten.“ Dann spricht er von Transformation, Tesla, dem Bahnwerk in Cottbus.

Die Drewitzer treibt ganz anderes um. Eine Frau will wissen, was Woidke gegen die schlechte Bezahlung von Menschen tun will, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. „Wir wollen diese Arbeitsplätze erhalten.“ Aber es sei eben schon so, „dass diese Arbeit nicht ganz so gewinnbringend sei“, antwortet der Sozialdemokrat. Eine andere fragt nach bezahlbarem Wohnraum und danach, warum es keine Sparkassenfiliale mehr gibt.

Keller verspricht mehr Sauberkeit in Drewitz

Eine Bürgerin, die sich in Drewitz viel engagiert habe, will von Keller wissen, was er denn als Direktkandidat für den Stadtteil zu tun gedenke. „Sauberkeit und Ordnung“, verspricht der Fraktionschef. Es könne nicht sein, dass hier so viel Sperrmüll herumliege und manchmal bis zu 40 leere Einkaufswagen in der Gegend herumstünden.

Eine Frau in der Dreißigern unterhält sich unterdessen lautstark mit ihrem Sitznachbarn über ihre Liebschaften. Was auf der Bühne über Landespolitik gesprochen wird, verfolgt sie nicht. „Also dieser Bundeskanzler“, ruft sie dann, „wer den gewählt hat, muss bescheuert sein.“ Der wolle, dass Putin hier einmarschiere. „Der ist doch von der SPD, dieser Kanzler?“, fragt sie mit Blick auf das Parteilogo und fügt dann hinzu: „Die Merkel war besser. Die muss wieder her.“