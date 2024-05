Anti-Tesla-Proteste in Brandenburg Protestzug zum Tesla-Werk geplant – Lage zunächst ruhig

Die Polizei bereitet sich am Samstag auf weitere Proteste gegen den US-Elektroautobauer Tesla nahe dem Werk in Grünheide bei Berlin vor. „Wir sind sensibilisiert“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Bürgerbündnis plant für den Nachmittag einen Protestzug vom Bahnhof Fangschleuse zur Tesla-Fabrik. Auf der Autobahn 10 war die Anschlussstelle Freienbrink deshalb nach Angaben der Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei riet dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Lage in der Nacht und am Morgen sei ruhig gewesen, sagte der Sprecher.

Aktivisten hatten am Freitag versucht, auf das Werksgelände von Tesla vorzudringen. Einsatzkräfte verhinderten das, hieß es von der Polizei am Freitagnachmittag. Die Protestlage rund um das Werk in Grünheide in der Nähe von Berlin schilderten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich als sehr dynamisch.

Bis zum Abend waren 16 Personen in Gewahrsam genommen worden. Anzeigen wurden unter anderem wegen Widerstandshandlungen, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie Hausfriedensbruch aufgenommen. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Laut der Polizei Brandenburg wurden mehrere Personen verletzt, davon 21 Einsatzkräfte der Polizei.

Es waren mehrere Kleingruppen von Demonstranten rund um das Gelände unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Auf dem Parkplatz vor dem Tesla-Werk standen laut Polizei mehrere Wasserwerfer sowie ein Räumpanzer. Diese seien zunächst aber nicht eingesetzt worden. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Die aktivistische Plattform „The Brake“ veröffentlichte am frühen Nachmittag ein Video, auf dem eine größere Menschenmenge zu erkennen ist, die teils vermummt in Richtung des Tesla-Werks rennt. Es sind in der Menge auch Einsatzkräfte der Polizei mit Schutzhelmen und Schlagstöcken zu sehen. In einem weiteren Video sind Polizisten zu erkennen, die mit Tränengas gegen einzelne Aktivistinnen und Aktivisten vorgehen.

Eine Sprecherin sowie ein Sprecher verschiedener beteiligter Protestgruppen kritisierten ein „unverhältnismäßig rabiates“ Vorgehen der Polizei. Diese war mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter Hundertschaften aus mehreren Bundesländern.

Ein Polizeisprecher wollte am Nachmittag zunächst keine genaueren Angaben zu der Zahl von Demonstranten machen. Es habe Festnahmen gegeben und strafrechtliche Ermittlungen würden eingeleitet, so der Sprecher, ohne Genaueres mitzuteilen. Eine Blockade der Landstraße 23 nahe Fangschleuse war als Spontanversammlung zugelassen worden. Rund 70 Personen blockierten dort die Fahrbahn sowie die Abfahrt der Autobahn A10, teilte die Polizei mit. Einige Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich auf der Straße fest, andere legten Baumstämme als Hindernisse auf die Straße.

Auch eine Aktion am Flugplatz Neuhardenberg östlich von Berlin, die laut des Sprechers als Spontanversammlung gewertet wurde, wurde von der Polizei begleitet. Dort waren zuvor Vermummte erschienen und hatten Pyrotechnik gezündet. Laut Polizeiangaben überstiegen mehrere, teils vermummte Personen den Zaun zum Flugplatz und beschädigten 24 Tesla-Fahrzeuge mit Farbe. Es kam dort im Anschluss zu einer Sitzblockade. Ferat Koçak, Abgeordneter der Linke im Berliner Parlament, veröffentlichte auf X ein Video, auf dem eine am Boden sitzende Gruppe vor Einsatzkräften der Polizei ein Banner mit der Aufschrift „Tesla Zerschlagen!“ in die Luft hält.

Am Nachmittag beruhigte sich die Lage vorerst. Eine große Zahl der Aktivistinnen und Aktivisten habe den Rückweg auf der Landstraße ins Protestcamp angetreten, sagte ein Polizeisprecher. Dabei kam es einem dpa-Reporter zufolge immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei und vereinzelten Festsetzungen.

Eine Sprecherin sowie ein Sprecher verschiedener beteiligter Protestgruppen schilderten auf Anfrage ebenfalls, dass Demonstranten den Wald am Gelände wieder verlassen hätten. Von dort aus hatten sie zuvor versucht, auf das Firmengelände vorzudringen. Die Polizei konnte dies eigenen Angaben zufolge verhindern.

Um 13.50 Uhr teilte die Brandenburger Polizei auf X mit, dass die Bahnstrecke am Bahnhof Fangschleuse wieder frei sei. Die Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) war zuvor gesperrt worden, weil sich Aktivisten auf Gleise gesetzt hatten.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kritisierte die Vorgänge in Grünheide am Freitag. „Gegen friedlichen Protest ist nichts einzuwenden und die Bürgerinnen und Bürger müssen ihrer Meinung Ausdruck verleihen können“, teilte er mit. „Das ist zentraler Bestandteil unserer Demokratie.“ Wenn die Versammlungsfreiheit von radikalen Gruppen missbraucht werde und die Proteste eskalierten, schade das hingegen der Demokratie und beschädige nicht zuletzt das Ansehen der Menschen, die friedlich und gewaltfrei demonstrierten.

Auch in Berlin Proteste gegen Tesla

Die Polizei hatte im Vorfeld versucht, das Gelände des einzigen Tesla-Werks in Europa weiträumig abzuschirmen, mehrere Autobahnausfahrten waren gesperrt.

In Berlin demonstrierten ebenfalls am Freitag Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Robin Wood vor dem Einkaufszentrum Mall of Berlin gegen den US-Autobauer. „Saubere Autos sind eine dreckige Lüge!“ stand auf dem Banner, das die Protestierenden am Freitagmorgen dort hochhielten. In der Mall of Berlin befindet sich ein Tesla-Ausstellungsgeschäft. Die Aktivisten stellten vor dem Einkaufszentrum zudem ein Dreibein – ein großes Stativ – auf, an dem sich ein Kletterer festmachte.

Seit Mittwoch haben Tesla-Gegner zu Aktionstagen gegen den Autobauer im brandenburgischen Grünheide aufgerufen. Hintergrund ist die geplante Erweiterung des Werks.

FDP-Landeschef Zyon Braun verurteilte die Aktionen der Aktivisten. „Unser Rechtsstaat muss friedliche Demonstranten schützen, aber entschieden gegen den Krawall-Tourismus vorgehen. Wer Polizisten angreift, Pyrotechnik zündet, Gleise besetzt oder versucht, auf das Werksgelände zu kommen, muss daran gehindert und zur Verantwortung gezogen werden“, teilte Braun mit. Er forderte alle friedlichen Demonstranten dazu auf, sich von den gewaltbereiten Aktivisten zu distanzieren.

Tesla-Beschäftigte im Homeoffice

Tesla wollte am Freitag die Beschäftigten im Werk Grünheide bei Berlin inmitten der Proteste nur von zu Hause aus arbeiten lassen. Der Elektroauto-Hersteller betonte zugleich, der freie Brückentag nach Himmelfahrt sei bereits im Januar der Belegschaft angekündigt worden.

„Dass am Brückentag also nicht produziert wird, hat nichts mit den Protesten zu tun“, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Man habe aber mit Blick darauf beschlossen, „dass die übrige Belegschaft im Homeoffice arbeitet“. Zum Verlauf der Proteste äußerte sich das Unternehmen am Freitag auf Anfrage zunächst nicht.

Der US-Autohersteller hatte im März nach einem Brandanschlag auf einen Strommast die Produktion in seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide einige Tage stoppen müssen. Zu der Tat hatte sich eine linksextremistische Gruppe bekannt. Zudem waren in der Vergangenheit an verschiedenen Orten immer wieder geparkte Teslas in Flammen aufgegangen.

Ganz in der Nähe des Autowerks in Grünheide protestieren seit Ende Februar Klimaaktivisten in einem Camp mit Baumhäusern gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes und die Rodung von Wald. Die Polizei will erreichen, dass die Baumhäuser abgebaut werden. Derzeit läuft deshalb noch ein Rechtsstreit. (mit dpa)