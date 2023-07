Auf Waldmops-Pirsch  Unterwegs mit dem Mops-Ranger durch Brandenburg an der Havel 

Da liegt er also, den Bauch flach auf den Boden gedrückt, die Augen betrachten aufmerksam das Wasser. Gleich zu Beginn der urbanen Expedition zu den Waldmöpsen, hat Ranger Christian Heise auf die Vorliebe der Tiere für Wasser hingewiesen. Tatsächlich entdecken wir den ersten kleinen Waldmops am Ufer der Havel, wo er vorsichtig nach dem Havelzander Ausschau hält. Havelzander und Waldmöpse sind keine gute Kombination, die Waldmöpse fürchten den Havelzander, der zwickt sie schon mal recht kräftig in Beinchen oder Ringelschwanz.